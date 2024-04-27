ШІ навчили визначати остеоартрит на 8 років швидше, ніж діагноз буде видно на рентгені

ШІ може визначити остеоартрит на 8 років швидше за рентген

Штучний інтелект навчився діагностувати остеоартрит колінного суглоба на 8 років раніше, ніж його виявлять на рентгені.

Про це свідчать перші дані дослідження, результати якого опубліковані в журналі Science Advances, пише Live Science.

Вчені проаналізували кров 200 білих жінок середнього віку у Великій Британії, яких щорічно перевіряли на наявність остеоартриту з 1989 року. Науковці припускали, що учасниці експерименту мають низький ризик його розвитку, адже в їхніх історіях хвороб не було травми або попередньої операції на коліні.

Після спостереження протягом 10 років у половини жінок захворювання було діагностовано, а у половини – ні.

Тож вчені використали штучний інтелект, щоб визначити білки у крові, які вказують на остеоартрит. Зразки крові для аналізу брали за вісім або чотири роки до встановлення діагнозу.

Так виявили 6 білків, які сприяють запаленню та гемостазу (система захисту організму від кровотечі при ушкодженні) на ранньому етапі реакції організму на пошкодження.

За цією моделлю остеоартрит виявили з точністю 77%. Для порівняння, цю хворобу діагностують з вірогідністю у 50% на основі віку та індексі маси тіла людини, та у 57% випадків – через біль у колінах.

Це значне покращення діагностики, оскільки рентген наразі є золотим стандартом виявлення остеоартриту. Хоча наразі від цієї недуги не існує ліків, при ранньому виявленні можлива профілактика, що сповільнить прогрес хвороби та допоможе запобігти розвитку подальших ускладнень – больового синдрому, інвалідності та необхідності заміни суглоба.

Остеоартрит є найпоширенішою формою артриту – він вражає понад 32,5 мільйона дорослих у США. Його ще називали "хворобою зношення", бо вона виникає коли хрящ у суглобі – у руках, стегнах і колінах – ламається. В результаті підлегла кістка з часом змінюється, що призводить до болю, скутості та набряку.

Дані свідчать про те, що запалення є невід’ємною причиною пошкодження суглобів, яке спостерігається при остеоартриті.

Це означає, що в організмі можуть бути "біомаркери" або вимірювані ознаки, які можуть вказувати на те, що хвороба починається задовго до того, як рентгенівські знімки виявлять структурні пошкодження.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які є симптоми та відмінності між артритом та артрозом.