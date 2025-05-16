Коли любов стає небезпечною: що таке синдром струшеної дитини і як йому запобігти

Синдром струшеної дитини (ССД, Shaken baby syndrome) – це реальна медична загроза, що може призвести до інвалідності або навіть смерті дитини.

ССД виникає внаслідок травми головного мозку, коли батьки чи, наприклад, няня інтенсивно струшують дитину. Йдеться саме про різкі рухи-ривки, а не про заколисування чи гойдання.

За такими випадками часто стоять сильна втома, виснаження, безпорадність, а іноді й просте незнання з боку батьків або тих, хто доглядає за дитиною, пояснила педіатриня та волонтерка медико-волонтерської місії Frida Ukraine Ольга Сохацька у коментарі для "УП.Життя".

Найчастіше це стається у віці до двох років – саме тоді кістки черепа ще м’які, а шийні м’язи недостатньо розвинені, щоби утримати голову, пояснює Mayo Clinic.

При інтенсивному русі вперед-назад мозок за інерцією вдаряється об стінки черепа, що може спричинити крововиливи, набряк мозку, а іноді й летальний наслідок.

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"Головний мозок дитини желеподібний. Коли його струшують, він вдаряється об лобну та потиличну частини черепа. Це може завершитися субдуральною гематомою, крововиливами в сітківку ока та навіть набряком мозку", – каже лікарка.

Однією з причин ССД є так званий "фіолетовий плач" (Purple Crying) – період у житті немовляти (зазвичай від 2 тижнів до 4 місяців), коли дитина може кричати годинами, а заспокоїти її практично неможливо.

"Це період, коли дитина може плакати без причини до п’яти-шести годин підряд у вечірній час. Зазвичай мама і тато вже втомлені – не витримавши напруги, можуть різко струсити дитину", – говорить педіатриня.

Але достатньо лише кількох секунд, щоби завдати шкоди на все життя. Синдром може настати навіть після одного епізоду.

"Через інтенсивне струшування можуть виникнути крововиливи в мозок, у сітківку ока та спричинити сліпоту, зниження слуху, мовленнєві розлади", – пояснює Ольга Сохацька.

У найважчих випадках це може призвести до:

дитячого церебрального паралічу;

судом;

поведінкових розладів;

когнітивних порушень;

емоційної нестабільності.

За даними Національного центру з питань синдрому струшеної дитини (National Center on Shaken Baby Syndrome), близько 80% дітей, які пережили синдром струшеної дитини, мають довготривалі або постійні порушення здоров’я, зокрема й інвалідність.

Як розпізнати, що щось сталося?

Іноді ССД може статися, коли дитина перебуває не з батьками – наприклад, з нянею або знайомими. Варто звернути увагу на наступні симптоми у малечі:

зміна поведінки;

надмірна млявість або сонливість;

відмова від їжі;

слабкий м’язовий тонус;

плач, що звучить інакше, ніж зазвичай;

зниження реакції на звуки, світло чи зміну положення тіла;

синці, особливо на голові або шиї.

У разі підозри – треба негайно звернутися до лікаря. Спеціалісти можуть провести обстеження: нейросонографію, МРТ, КТ, огляд очного дна тощо.

Може не бути жодних фізичних ознак травми (синців, кровотечі або набряку). Тому у деяких випадках цей стан може бути важко діагностувати, зауважують у журналі Medline Plus.

"Найперше – батькам треба заспокоїтися самим і заспокоїти дитину. Притулити до себе. І викликати швидку або звернутися до свого педіатра. Щоби не було негативних наслідків – потрібно дуже вчасно діагностувати та почати терапевтичні заходи", – наголошує Ольга Сохацька.

Щоб не допустити ССД, лікарка радить:

просити про допомогу близьких, якщо не справляєтесь;

бути обережними у виборі няні чи будь-якої особи, яка доглядає за дитиною;

вести відверті розмови з педіатрами, зокрема під час патронажу.