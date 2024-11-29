Скільки українців щодня помирає від СНІДу? Відповідь ЦГЗ

Щодня в Україні реєструють 29 випадків ВІЛ, 8 випадків СНІД і 3 смерті, зумовлені СНІДом.

Про це заявила фахівчиня відділу управління та протидії ВІЛ-інфекції Центру Громадського здоровʼя МОЗ України Ольга Климова на брифінгу в Медіацентрі "Україна".

"У цьому році провели понад 2,5 мільйона тестувань, тоді як торік – лише 1,5 мільйона. За 10 місяців поточного року на облік взято 12 тисяч людей з первинним діагнозом ВІЛ/СНІД", – розповіла вона.

Представниця ЦГЗ додала, що інфікування у 80% випадків з усіх зареєстрованих відбулось статевим шляхом. Вона також нагадала, що пацієнтам з таким діагнозом потрібна довічна терапія.

Пройти тестування на ВІЛ/СНІД можна:

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у сімейного лікаря – він має швидкий тест, який може провести безпосередньо під час візиту пацієнта;

у поліклініці у лікаря-інфекціоніста;

у кабінетах "Довіри" – на сайті ЦГЗ є перелік із цими закладами по областях.

"60% людей, які протестовані, у перші 7 після тестування призначають лікування. Цей показник дуже добрий навіть у порівнянні з іншими країнами", – зазначила Ольга Климова.

Але високий рівень стигматизації цього захворювання змушує людей не звертатися до лікарів або припиняти терапію.

Нагадаємо, нещодавно у ЦГЗ провели аналіз даних та виявили, що інфікування ВІЛ найчастіше виявляють у жінок віком до 20 років.