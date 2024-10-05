В Україні нещодавнє інфікування ВІЛ найчастіше виявляють у жінок віком до 20 років – звіт ЦГЗ

Тестування на нещодавній ВІЛ в Україні частіше проводять чоловікам

Від 2021 року в Україні зростають обсяги тестування на ВІЛ-інфекцію, що сталася протягом останніх 12 місяців (НІ), однак відсоток виявлених випадків зберігається на відносно стабільному рівні.

Про це йдеться в аналізі Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров’я.

Наразі програма епідеміологічного нагляду за НІ триває у Києві та 12 областях:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Київській;

Кіровоградській;

Львівській;

Миколаївській;

Одеській;

Полтавській;

Харківській;

Черкаській;

Чернігівській.

У фіскальному 2021-му році (від 1 жовтня по 30 вересня) частка людей, в який після тестування виявили нещодавній ВІЛ становила 2,7% від усіх, кому провели аналіз. У 2022-му їхня кількість зменшилася до 2,6%.

Наступного року, 2023-го, фахівці зафіксували незначне збільшення частки українців, в яких діагностували НІ. Тоді цей показник досяг 3,5% від усіх протестованих.

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У неповному 2024-му році лише у 2,4% виявили нещодавню ВІЛ-інфекцію.

За весь період епіднагляду чоловіки значно частіше зверталися для тестування на НІ. Протягом останніх чотирьох років медичні працівники провели аналіз на інфекцію майже 12 тисячам українців, серед них було 7676 чоловіків (64,2%) та 4284 жінки (35,8%).

Натомість найвищий відсоток виявленої НІ спостерігали серед молодих людей віком від 18 до 24 років. При цьому частіше аналіз засвідчував нещодавній ВІЛ у жінок до 20 років – 19% від загальної кількості протестованих українок цього віку.

Протягом 2024 року найвищу частку випадків НІ виявили в Запорізькій, Миколаївській, Полтавській та Чернігівській областях.

За останні чотири роки найбільше "гарячих точок" – місць із значною кількістю випадків нещодавньої інфекції, що може свідчити про активну передачу – зафіксували в Запорізькій і Дніпропетровській областях.

У 2024-му до цих регіонів також додалася Чернігівська область.

Фахівці ЦГЗ зауважують, що в цих частинах країни найбільшим фактором ризику нещодавнього ВІЛу були незахищені статеві контакти.

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За даними Центру громадського здоров’я, відсоток виявленого НІ серед українців ключових груп інфікування перевищував частку ВІЛ-позитивних (2,6% протестованих) лише серед чоловіків, які мають статеві стосунки з чоловіками (4,8%) та людей, що вживають ін’єкційні наркотики (3,1%).

Нагадаємо, у 2023 році у майже 13 тисяч українців з 2 мільйона протестованих виявили ВІЛ.

За даними Організації об’єднаних націй (ООН) з 2010 року світ досягнув прогресу в забезпеченні лікування людей із ВІЛ-позитивним статусом та зниженні смертності від СНІДу.

Водночас у світі живе 39,9 мільйона людей, що мають ВІЛ, майже чверть з них досі не отримують життєво необхідного лікування.