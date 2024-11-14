Міноборони: Людей із ВІЛ та туберкульозом можуть мобілізувати, але є нюанс

Висновок про придатність чоловіка для служби не завжди залежить від наявності хвороби

Чоловіків, які мають вірус імунодефіциту людини або туберкульоз, можуть мобілізувати на службу у війську. Однак кожен випадок фахівці мають оцінювати окремо, беручи до уваги стан здоров’я військовозобов’язаного та специфіку захворювання.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Тут треба відштовхуватися від того, що основним критерієм придатності до військової служби є функціональність людини, що визначається відповідно до нормативно правових актів.

Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо залежно від стану здоров’я та специфіки захворювань", – прокоментував Дмитро Лазуткін.

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За його словами, придатність до служби чоловіків, які мають ВІЛ чи туберкульоз, визначається за тим, як захворювання впливає на здатність виконувати військові завдання.

Відтак люди із безсимптомним перебігом ВІЛ-інфекції або стабільною хворобою можуть бути визнаними придатними до військової служби та виконання бойових завдань.

Однак і в цього правила є винятки – люди на стадії імунної субкомпенсації при ВІЛ придатні до служби лише в тилових частинах, де немає потреби виконувати бойові завдання.

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Чоловіки, які мають імунну декомпенсацію, не придатні до військової служби і мають бути виключеними з військового обліку, каже речник Міноборони.

"Для осіб із туберкульозом також передбачені чіткі критерії й департамент охорони здоров’я їх прописував дуже ретельно.

Активний туберкульоз принаймні легень з виділеннями мікобактерій або наявністю розпаду легеневої тканини автоматично робить людину непридатною до військової служби. Такі особи підлягають виключенню з військового обліку, оскільки активна форма туберкульозу не дозволяє виконувати військові обов'язки", – додав Дмитро Лазуткін.

Раніше ми розповідали, як тепер проходитиме військово-лікарська комісія та чоловіків з якими захворюваннями визначатимуть непридатними за станом здоров’я.