Міноборони: Людей із ВІЛ та туберкульозом можуть мобілізувати, але є нюанс
Чоловіків, які мають вірус імунодефіциту людини або туберкульоз, можуть мобілізувати на службу у війську. Однак кожен випадок фахівці мають оцінювати окремо, беручи до уваги стан здоров’я військовозобов’язаного та специфіку захворювання.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.
"Тут треба відштовхуватися від того, що основним критерієм придатності до військової служби є функціональність людини, що визначається відповідно до нормативно правових актів.
Це означає, що кожен випадок оцінюється окремо залежно від стану здоров’я та специфіки захворювань", – прокоментував Дмитро Лазуткін.
За його словами, придатність до служби чоловіків, які мають ВІЛ чи туберкульоз, визначається за тим, як захворювання впливає на здатність виконувати військові завдання.
Відтак люди із безсимптомним перебігом ВІЛ-інфекції або стабільною хворобою можуть бути визнаними придатними до військової служби та виконання бойових завдань.
Однак і в цього правила є винятки – люди на стадії імунної субкомпенсації при ВІЛ придатні до служби лише в тилових частинах, де немає потреби виконувати бойові завдання.
Чоловіки, які мають імунну декомпенсацію, не придатні до військової служби і мають бути виключеними з військового обліку, каже речник Міноборони.
"Для осіб із туберкульозом також передбачені чіткі критерії й департамент охорони здоров’я їх прописував дуже ретельно.
Активний туберкульоз принаймні легень з виділеннями мікобактерій або наявністю розпаду легеневої тканини автоматично робить людину непридатною до військової служби. Такі особи підлягають виключенню з військового обліку, оскільки активна форма туберкульозу не дозволяє виконувати військові обов'язки", – додав Дмитро Лазуткін.
Раніше ми розповідали, як тепер проходитиме військово-лікарська комісія та чоловіків з якими захворюваннями визначатимуть непридатними за станом здоров’я.