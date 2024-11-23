Алкоголь забирає все більше життів: смертність через зловживання спиртним зросла вдвічі за 20 років

Кількість смертей від алкоголю зросла вдвічі за два десятиліття

Смертність від захворювань, пов’язаних зі вживанням алкоголю, зросла більш ніж удвічі з 1999 до 2020 року, пише The New York Times.

Згідно з дослідженням, опублікованим у The American Journal of Medicine, алкоголь став причиною майже 50 тисяч смертей серед дорослих у США віком від 25 до 85 років у 2020 році порівняно з менш ніж 20 тисяч у 1999 році.

Збільшення кількості смертей спостерігалося в усіх вікових групах, однак найбільший стрибок спостерігається серед молоді віком 25–34 роки. У цій групі рівень смертності зріс майже вчетверо.

Хоча жінки все ще рідше, ніж чоловіки, помирають від хвороб, пов’язаних з алкоголем, цей показник також суттєво зріс. За два десятиліття рівень смертності серед жінок через проблеми з алкоголем збільшився у 2,5 раза.

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Причини смертей, пов’язаних з алкоголем, включали захворювання серця, печінки, нервової системи, підшлункової залози, алкогольні отруєння, а також психічні та поведінкові розлади, спричинені вживанням алкоголю. Дослідження не враховувало непрямі причини смертей, як-от ДТП.

Як зазначає професор медицини Чарльз Геннекенс з Флоридського Атлантичного університету, навіть помірне споживання алкоголю значно підвищує ризик передчасної смерті та інвалідності.

Дослідники також звернули увагу на посилення вживання алкоголю під час пандемії COVID-19. Американці відчували зростання тривоги, економічної нестабільності та соціальної ізоляції, що могло сприяти збільшенню споживання алкоголю. У багатьох регіонах були пом’якшені обмеження на продаж спиртного, що лише погіршило ситуацію.

Статистика: як змінилися показники

1999 рік: понад 19 300 смертей від алкоголю, 10,7 випадку на 100 тисяч населення.

2020 рік: понад 48 800 смертей від алкоголю, 21,6 випадку на 100 тисяч населення.

Найбільше смертей через зловживання алкоголю зафіксували серед людей вікової групи 55–64 роки.

Автори дослідження припускають, що поширення ожиріння також сприяє зростанню смертності. Понад 70% дорослих американців мають надлишкову вагу або ожиріння, причому цей стан фіксується у все молодшому віці. Ожиріння і вживання алкоголю збільшують ризики серцево-судинних захворювань і хвороб печінки, а їхнє поєднання може прискорювати розвиток хвороб.

"Ми закликаємо лікарів і пацієнтів звертати увагу на обидві проблеми: вживання алкоголю та ожиріння, адже разом вони значно підвищують ризики для здоров’я", – зазначив доктор Хеннекенс.

Нагадаємо, раніше вчені з'ясували, що може допомогти знизити ризик смерті у людей з ожирінням.