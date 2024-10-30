Екологи кажуть, що тварини в природному середовищі регулярно вживають алкоголь

Науковці припускають, що еталон може мати еволюційні переваги для тварин

Команда екологів стверджує, що дикі звірі більш регулярно вживають алкоголь, ніж вважалося раніше. Це пояснюють тим, що етанол поширений у фруктах майже всіх екосистем планети.

Такий висновок зробила група вчених у дослідженні, яке опублікували в журналі Trends in Ecology & Evolution, пише Popular Science.

Що таке етанол у фруктах?

У фруктах етанол – природна речовина, яка утворюється завдяки бродінню фруктових цукрів дріжджами. Уперше у великій кількості він з’явився приблизно 100 мільйонів років тому, коли квіткові рослини почали виробляти цукристий нектар.

Науковці вважають, що наразі етанол присутній майже в кожній екосистемі, але його концентрація вища та спостерігається протягом цілого року в нижчих широтах і вологих тропічних районах.

Скільки етанолу може бути в плодах?

За підрахунками науковців, зазвичай у фруктах внаслідок природного бродіння виникає від 1 до 2% алкоголю. Однак бувають і значні відхилення від середніх показників – у перезрілих пальмових плодах у Панамі виявляли до 10,2% етанолу.

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До прикладу, більшість алкогольних напоїв, які вживають люди, має вміст етанолу від 3% (у світлому пиві) до 50% (у дистильованих напоях).

Чи можуть організми тварин розщеплювати етанол?

За словами науковців, звірі мали необхідні для розщеплення етанолу гени, перш ніж деякі дріжджі почали його виробляти. Однак вони вважають, що у ході еволюції здатність боротися із наслідками вживання етанолу серед тварин і птахів покращилася.

Особливо ефективно до метаболізму ферментованих фруктів пристосувалися примати та дрібні ссавці землерийки.

Наприклад, павукоподібні мавпи харчуються жовтим момбіном – тропічною рослиною, в якій рівень фруктового етанолу становить від 1 до 2,5%. Дикі шимпанзе також часто вживають ферментовану пальму.

"Невигідно бути п’яним, коли ви лазите деревами або перебуваєте в оточення хижаків уночі. Тварини, на відміну від людей, жадають не сп’яніння, а калорій", – пояснює співавтор дослідження еколог із коледжу Центральної Флориди (США) Метью Карріган.

Автори дослідження вважають, що в природі етилу значно більше, ніж вважали раніше. Тому більшість тварин, які мають у раціону цукристі фрукти, вживають певну кількість цієї речовини.

"Ми відходимо від цієї антропоцентричної точки зору, що етанол – це те, що вживають лише люди", – заявила співавторка дослідження та поведінкова екологиня з Університету Ексетера (Велика Британія) Кімберлі Гокінг.

Чи має етанол у раціоні тварин переваги?

Вчені припускають, що так, зокрема еволюційні. Однак вони визнають, що для однозначного висновку потрібні додаткові дослідження.

Дослідники з’ясували, що запахи, утворені під час бродіння, можуть допомагати звірам шукати їжу. При цьому автори роботи не вірять у те, що в дикій природі виявити етанол можна лише за запахом.

Крім того, етанол може мати певні лікувальні властивості. Наприклад, плодові мушки навмисно відкладають яйця в етаноловмісні речовини. Завдяки цьому майбутнє потомство отримує додатковий захист від паразитів.

Також личинки плодової мушки збільшують споживання етанолу, коли їх паразитують оси.

"Із когнітивного погляду, етанол може запускати систему [вироблення] ендорфінів та дофаміну, що призводить до відчуття розслаблення, що може мати переваги для соціальності", – вважає співавторка дослідження з Університету Екстера Анна Боуленд.

Автори дослідження зауважують, що наступні дослідження мають дати зрозуміти, як етанол впливає на фізіологію тварин і які викликає поведінкові та соціальні наслідки.

Нагадаємо, дослідники встановили, що шимпанзе вміють лікуватися корою та рослинами, що мають знеболювальні та антибактеріальні властивості.