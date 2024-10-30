Небезпечна звичка: вчені кажуть, що вживання алкоголю в підлітковому віці загрожує залежністю в зрілості

Зловживання алкоголем у підлітковому віці може обернутися залежністю в зрілості

Підліткове вживання спиртного значно підвищує ризик розвитку алкогольної залежності в середньому віці (35-60 років), особливо серед жінок.

Дівчата, які вживають алкоголь у підлітковому віці, у три рази частіше стають залежними від спиртного в зрілому віці.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Alcohol: Clinical and Experimental Research, пише MedicalXpress.

Дослідження показало, що від 20 до 30% людей середнього віку регулярно зловживають алкоголем, випиваючи щонайменше чотири (для жінок) або п’ять (для чоловіків) порцій спиртного за раз. Кожен десятий доходить до ще більшого рівня – 8-10 порцій за раз, що вже є "високоінтенсивним" споживанням алкоголю.

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Науковці наголошують, що у середньому віці такі звички можуть бути особливо небезпечними для здоров’я. Авторка дослідження Меган Патрік пояснює, що люди, які випивали в підлітковому віці, частіше залишаються завзятими шанувальниками алкоголю в зрілості.

Наприклад, серед тих, хто не випивав у 18 років, лише 20% зберегли звичку до частого вживання алкоголю в середньому віці. А от серед тих, хто починав пити ще в старшій школі, цей показник зростає до 40%.

Жінки, які почали пити в підлітковому віці, мають у три рази більше шансів набути алкогольну залежність у зрілому віці, порівняно з ровесницями, які не пили в юності.

Дослідження також показало, що з віком споживання алкоголю може зменшуватися, але не всі відмовляються від цієї звички. Навіть серед 60-річних кожен п’ятий повідомляє, що входив у запої протягом останнього місяця.

Зокрема представники європеоїдної раси, що брали участь у дослідженні, споживали алкоголь частіше та в більших кількостях порівняно з іншими етнічними групами, хоча саме неєвропейські групи частіше стикаються з негативними наслідками алкоголізму.

"Те, як підлітки ставляться до алкоголю, серйозно впливає на їхнє здоров’я у середньому віці. Водночас не всі, хто починав пити в підлітковому віці, продовжують цю звичку.

Тому необхідно досліджувати фактори, які допомагають людям подолати залежність від алкоголю та підтримувати здоровий спосіб життя", – зазначила Патрік.

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