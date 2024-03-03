Неможливо поворухнутись та прокинутись: що таке сонний параліч

Сонний параліч – це відчуття, що виникають, коли людина перебуває у свідомості, але не може рухатися від кількох секунд до кількох хвилин. Він виникає між стадіями неспання та сну.

Протягом століть симптоми сонного паралічу пов'язували з присутністю невидимих нічних демонів, відьом чи викрадачів у спальні, які начебто не дають рухатись та вийти з моторошного стану.

Дослідники сну дійшли висновку, що в більшості випадків сонний параліч – це просто ознака того, що ваше тіло не може плавно переходити через стадії сну.

УП. Життя описала чому виникає сонний параліч, скільки триває напад, які бувають ознаки стану та чи існує лікування, використавши джерела: National Health Service, National Library of Medicine, WebMD, Cleveland Clinic, Harvard Health Publishing, MedicalNewsToday та American Academy of Sleep Medicine.

Що таке сонний параліч?

Сонний параліч – це відчуття, що виникають, коли людина перебуває у свідомості, але не може рухатися від кількох секунд до кількох хвилин.

Він виникає між стадіями неспання та сну. Деякі люди під час цього відчувають тиск на грудну клітку або мають задуху. Сонний параліч є парасомнією – небажаною подією, яка пов'язана зі сном.

Часто починається в підлітковому віці та може почастішати у віці 20-30 років. Від нього страждають приблизно 7,6% людей.

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Коли виникає сонний параліч?

Сонний параліч зазвичай виникає під час засинання чи пробудження зі сну.

Сонний параліч вважається парасомнією – ненормальною активністю, яка виникає під час сну. Він пов'язаний зі стадією швидкого сну (фаза швидкого руху очей).

Під час швидкого сну очі швидко рухаються та виникають яскраві сновидіння, але м'язи тіла розслаблені, щоб зменшити рухливість. Це м'язове розслаблення контролюється мозком і називається атонією швидкої фази. Мета атонії – зменшити рухливість людини для запобігання реалізації дій, які сняться.

Однак під час сонного паралічу ви раптово прокидаєтеся під час швидкої фази, повертаючись до свідомості, навіть якщо м'язи все ще розслаблені, в стані атонії. Тому стан відчувається як тимчасовий параліч. На додаток до атонії, яскраві образи зі швидкого сну зберігаються навіть тоді, коли ви перебуваєте вже у свідомому стані.

Сонний параліч зазвичай виникає під час засинання чи пробудження зі сну. AndreyPopov/Depositphotos

Причини та фактори, які впливають на напади сонного паралічу

Дослідження виявили фактори, які мають певний зв'язок з виникненням сонного паралічу. До них відносяться:

тривожні розлади;

погана якість сну;

нерегулярний режим сну (наприклад, через зміну часових поясів або позмінну роботу);

вживання алкоголю;

вплив травматичних подій;

сімейний анамнез паралічу сну.

Крім того, параліч сну може бути симптомом таких захворювань:

Нарколепсія – це непереборна потреба у сні, спричинена порушенням регуляції сну мозком. При нарколепсії людина може впадати в раптові епізоди глибокого сну в будь-який час.

Чимало людей переживають сонний параліч лише один або два рази в житті. Однак люди з нарколепсією та іншими розладами сну мають вищий ризик зазнати паралічу сну.

Чимало людей переживають сонний параліч лише один або два рази в житті. Deliris/Depositphotos

Які бувають види сонного паралічу

Існує два типи сонного паралічу:

Рідкісний або ізольований сонний параліч найчастіше виникає одноразово на тлі недосипання, пов'язаного зі зміною графіка сну (наприклад у студентів або людей, які працюють позмінно). Такий параліч з'являється без будь-яких інших ознак нарколепсії або інших розладів сну.

Рецидивуючий параліч сну (той, що повторюється) може бути симптомом розладів сну, як нарколепсія. Цей стан охоплює кілька епізодів паралічу сну протягом певного часу.

Іноді обидва типи паралічу сну трапляються разом. У такому випадку у людини виникає рецидивуючий ізольований параліч сну. При цьому зв’язку з порушеннями сну (нарколепсією) немає, але напади повторюються.

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Ознаки та симптоми сонного паралічу

Епізод сонного паралічу триває від кількох секунд до кількох хвилин.

Основним симптомом сонного паралічу є нездатність рухати тілом під час засинання або пробудження. Проте водночас людина усвідомлює своє оточення та може рухати очима і дихати.

Під час нападу можуть бути також інші симптоми:

нездатність говорити;

відчуття тиску в грудях;

утруднене дихання;

пітливість; головні та м'язові болі;

люди можуть чути або бачити речі, яких немає (галюцинації).

Галюцинаціями можуть бути страшними та викликати тривогу. Вони поділяються на три категорії:

відчуття присутності в кімнаті іншої людини зі злими намірами;

відчуття тиску на грудну клітку, що часто супроводжується уявним удушення або задухою;

відчуття руху, наприклад, польоту або перебування поза тілом.

Під час епізоду сонного паралічу люди можуть чути або бачити речі, яких немає (галюцинації). Elena Schweitzer/Depositphotos

Чи можна померти від сонного паралічу?

Сонний параліч не є небезпечним для життя, але може викликати занепокоєння та тривожність. Він може відчуватись як справді страшне явище та викликати емоційні розлади у деяких людей.

Зазвичай сонний параліч трапляється не так часто, щоб спричинити значні наслідки для здоров'я та сам по собі не є серйозним медичним ризиком.

Люди, які переживають повторювані або страшні епізоди, можуть уникати сну, що призводить до недосипання. Це негативно впливає на здоров'я загалом.

Варто уникати електронних пристроїв, включаючи мобільні телефони, щонайменше за пів години до сну. stokkete/Depositphotos

Лікування сонного паралічу

Більшість людей стикаються з сонним паралічем сну лише один чи два рази в житті. Однак, якщо людина відчуває періодичні напади, які викликають тривогу, стрес або впливають на якість її життя, вона може звернутися за медичною допомогою для полегшення симптомів.

Поки не існує прямої стратегії лікування паралічу сну під час активного епізоду. Були спроби керувати психологічними та фізичними факторами, які провокують епізоди сонного паралічу, але наразі не існує методів лікування, які б дозволяли перервати напад.

Людина прокидається від сонного паралічу природним чином. Хоча явище може налякати, з часом воно пройде. Неможливо змусити своє тіло вийти зі стану паралічу.

Оскільки існує тісний взаємозв'язок між сонним паралічем та іншими проблемами зі сном, покращення гігієни сну є загальним напрямком для запобігання сонному паралічу.

Гігієна сну – це щоденні звички та розпорядок дня людини, які впливають на якість сну. Наприклад:

забезпечення 6-8 годин сну на добу;

фіксований графік сну (час пробудження та засинання), включаючи вихідні;

підтримання темряви та помірної температури у спальні;

зручні матрац і подушка;

щоденні фізичні вправи, але не пізніше, ніж за 2 години до сну;

уникання перегляду телевізора в спальні;

зменшення споживання кофеїну та алкоголю, особливо у вечірній час;

відмова від важкої вечірньої їжі;

уникання електронних пристроїв, включаючи мобільні телефони, щонайменше за пів години до сну.

Постійний стрес і порушення циклу сну можуть мати серйозні негативні наслідки для організму. Здорові звички сну необхідні не лише для лікування сонного паралічу, але й для загального здоров'я.

Якщо людина відчуває параліч сну через нарколепсію або інші розлади сну, лікар може порекомендувати медикаментозне лікування або психотерапію, щоб впоратися з цими станами.