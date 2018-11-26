Гіпертонія та гіпертонічний криз: симптоми, причини, як лікувати

- Що таке гіпертонія та гіпертонічний криз;
- Симптоми та причини їх виникнення;
- Як діагностувати і вилікувати гіпертонію;
- Чи варто використовувати препарати від гіпертонії, надані за програмою "Доступні ліки".
Гіпертонія – розповсюджена хвороба, що проявляться підвищеним артеріальним тиском, а також збільшує ризик серцево-судинних захворювань.
Україна посідає перше місце серед країн Європи за смертністю населення від серцево судинних захворювань, основною причиною яких є артеріальна гіпертензія (підвищення кров'яного тиску).
Щорічно цю хворобу вперше виявляють у 430 тисяч пацієнтів. Майже 20-25% всього дорослого населення має підвищений артеріальний тиск (показник, більший за 140/90 мм).
У нашій країні близько 12-13 млн хворих на артеріальну гіпертензію.
"Українська правда. Життя" поговорила з лікарем-кардіологом Ларисою Голюк, зокрема, розпитала у неї специфіку цього захворювання і як йому запобігти.
|Лариса Голюк, лікар-кардіолог
Фактори, які найчастіше провокують виникнення гіпертонічної хвороби:
- Надмірна вага;
- Вживання в їжу солі у великих кількостях;
- Малорухливий спосіб життя;
- Зловживання алкоголем;
- Похилий вік;
- Часті стресові ситуації;
- Хронічна ниркова недостатність;
- Генетична схильність (якщо один з батьків хворіє на гіпертонічну хворобу, то з імовірністю у 50-60% захворіє й дитина, якщо обоє батьків – дитина матиме таку ж проблему практично у 100% випадків);
- Захворювання щитоподібної або надниркової залози;
- Куріння.
Тривалий час гіпертонія може протікати безсимптомно. Пацієнт часто навіть не здогадується, що у нього високий тиск, а це ускладнює перебіг хвороби.
ЯК ВИЯВИТИ ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ?
Симптоми гіпертонічної хвороби:
- Головний біль;
- Запаморочення голови;
- Шум у вухах;
- Тривога, занепокоєння, безсоння;
- Порушення зору, миготіння "комах" перед очима;
- Біль у серці;
- Набряки ніг.
Щоб виявити захворювання необхідно контролювати артеріальний тиск – перевіряти його два рази на день протягом чотирьох тижнів.
|Навіть молодим людям необхідно контролювати артеріальний тиск.
Фото photographee.eu/Depositphotos
Найкраще це робити за допомогою холтер-моніторингу. Це метод, який дозволяє оцінити серцеву діяльність пацієнта в умовах дотримання звичного способу життя.
Нагадуємо:
- Оптимальний артеріальний тиск < 120/80 мм р. ст.
- Нормальний артеріальний тиск – 120-129/80-84 мм р. ст.
- Високий артеріальний тиск 130/139/85-89 мм р. ст.
Вирізняють такі ступені гіпертонічної хвороби
Перший ступінь – артеріальний тиск 140-159/90-95 мм р. ст.
Другий ступінь – артеріальний тиск 160-179/100-109 мм р. ст.
Третій ступінь – артеріальний тиск більше за 180/110 мм р. ст.
Також щоб діагностувати артеріальну гіпертензію необхідно зробити аналіз крові та електрокардіограму, УЗД серця та нирок, доплерографію судин шиї та проконсультуватися у кардіолога, офтальмолога і ендокринолога.
ЯК ЛІКУВАТИ ГІПЕРТОНІЮ?
Важлива складова лікування гіпертонічної хвороби – підбір та постійний прийом антигіпертензивних препаратів.
"Гіпертонічна хвороба – це хронічне захворювання, яке потребує постійного прийому препаратів, доза яких може коригуватися залежно від стадії захворювання.
Хворі повинні перебувати на диспансерному обліку у кардіолога або у сімейного лікаря з обов’язковим щорічним обстеженням", – розповідає Лариса Голюк.
Також гіпертоніки мають:
- обмежити споживання деяких продуктів харчування;
- дотримуватися режиму фізичного навантаження (30-45 хвилин фізичної активності 3-5 разів на тиждень);
- підтримувати оптимальну вагу тіла;
- відмовитись від куріння;
- уникати стресових ситуації.
Також лікарі радять обмежити вживання солі до 5 грамів на день.
Відмовитись від алкоголю та зменшити вживання тваринних жирів.
|Хворі на гіпертонію мають себе обмежити свій раціон. Фото SergeyNivens/Depositphotos
Відомо, що існують мікроелементи, вітаміни та продукти харчування, які корисні гіпертонікам.
- Калій (курага, горіхи, родзинки, чорнослив, апельсин, мандарин, банани, гарбуз, капуста, яблука, буряк, редька);
- Магній (квасоля, зелених горох, інжир, фініки, пшениця, хліб з муки грубого помолу, горіхи, пшоно);
- Вітамін В (мука грубого помолу, крупи, кукурудза, молочні продукти, яйця, морепродукти, бобові, риба, зелені овочі);
- Харчові волокна (овочі, фрукти, цільне зерно, борошно грубого помолу, висівки, злаки).
ЩО ТАКЕ ГІПЕРТОНІЧНИЙ КРИЗ ТА ЙОГО ПРИЧИНИ?
Гіпертонічний криз – це раптове значне підвищення артеріального тиску (наприклад, 180/120 мм. рт. ст.), що може ускладнитися шоковим інсультом або інфарктом міокарда й привести до смерті хворого.
Основні причини виникнення гіпертонічного кризу: відмова від прийому антигіпертензивних препаратів або неправильні дози, стресові ситуації та ендокринні порушення.
Його симптоми:
- Інтенсивний біль або дискомфорт за грудиною кліткою чи в ділянці серця;
- Порушення мовлення, слабкість однієї руки, асиметрія обличчя;
- Інтенсивний головний біль;
- Погіршення зору;
- Задуха;
- Судоми;
- Втрата свідомості.
В таких випадках потрібно негайно викликати швидку.
Швидкість зниження артеріального тиску має бути поступовою (не більше ніж 25%).
ЧИ ВАРТО ВИКОРИСТОВУВАТИ БЕЗПЛАТНІ ПРЕПАРАТИ ВІД ГІПЕРТОНІЇ?
Препарати від гіпертонії включені у перелік державної програми "Доступні ліки", які пацієнти можуть отримати безоплатно або з доплатою у найближчій аптеці за місцем проживання.
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"Ці ліки переважно вітчизняного виробництва і не є оригінальними препаратами.
Однак, враховуючи важкий фінансовий стан українців, цю можливість все ж варто використовувати.
Втім, якщо пацієнт має можливість придбати оригінальний, бажано комбінований препарат (двох- чи трьохкомпонентний), це, звичайно, підвищить ефективність лікування гіпертонії", – підсумовує Лариса Голюк.
Володимир Грисюк, журналіст, спеціально для УП.Життя
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