Гіпертонія та гіпертонічний криз: симптоми, причини, як лікувати

ОНОВЛЕНО 08.02.2020

Гіпертонія (гіпертензія) – розповсюджена хвороба, що проявляться підвищеним артеріальним тиском, а також збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

Україна посідає перше місце серед країн Європи за смертністю населення від серцево-судинних захворювань, основною причиною яких є артеріальна гіпертензія (підвищення кров'яного тиску).

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Щорічно цю хворобу вперше виявляють у 430 тисяч пацієнтів.

Майже 20-25% всього дорослого населення має підвищений артеріальний тиск (показник, більший за 140/90 мм).

У нашій країні близько 12-13 млн хворих на артеріальну гіпертензію.

"Українська правда. Життя": поговорила з лікарем-кардіологом Ларисою Голюк;

зібрала поради ексочільниці Міністерства охорони здоров’я Уляни Супрун;

поцікавилась міфами у лікаря-кардіолога Лариси Міщенко;

записала рекомендації Центру громадського здоров’я МОЗ.

Зокрема, ми розпитали про специфіку цього захворювання і як йому запобігти.

З цього матеріалу ви дізнаєтесь:

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що таке гіпертонія та гіпертонічний криз;

симптоми та причини їх виникнення;

як розрізняти стадії гіпертонічної хвороби;

як діагностувати та вилікувати гіпертонію;

чи варто використовувати препарати від гіпертонії, надані за програмою "Доступні ліки".

Лариса Голюк, лікар-кардіолог

Фактори, які найчастіше провокують виникнення гіпертонічної хвороби:

надмірна вага;

вживання в їжу солі у великих кількостях;

малорухливий спосіб життя;

зловживання алкоголем;

похилий вік;

часті стресові ситуації;

хронічна ниркова недостатність;

генетична схильність (якщо один з батьків хворіє на гіпертонічну хворобу, то з імовірністю у 50-60% захворіє й дитина, якщо обоє батьків – дитина матиме таку ж проблему практично у 100% випадків);

захворювання щитоподібної або надниркової залози;

куріння.

Інфографіка Центру громадського здоров’я МОЗ

Тривалий час гіпертонія може протікати безсимптомно. Пацієнт часто навіть не здогадується, що у нього високий тиск, а це ускладнює перебіг хвороби.

ЯК ВИЯВИТИ ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ?

Ознаки гіпертонічної хвороби:

➡️ інтенсивній біль або значний дискомфорт за грудиною чи в ділянці серця; ➡️ порушення мови, слабкість в одній руці, асиметрія обличчя; ➡️ інтенсивний головний біль, який супроводжується сплутаністю свідомості та розладами зору; ➡️ нудота й блювання; ➡️ задишка; ➡️ судоми; ➡️ відсутність свідомості; ➡️ виражені тривожні розлади.

Запам’ятайте їх. Якщо помітите у себе або ваших близьких – негайно дзвоніть 103.

Навіть молодим людям необхідно контролювати артеріальний тиск.

Фото photographee.eu/Depositphotos

Щоб виявити захворювання, необхідно контролювати артеріальний тиск – перевіряти його два рази на день протягом чотирьох тижнів.

Найкраще це робити за допомогою холтер-моніторингу. Це метод, який дозволяє оцінити серцеву діяльність пацієнта в умовах дотримання звичного способу життя.

Також щоб діагностувати артеріальну гіпертензію необхідно зробити аналіз крові та електрокардіограму, УЗД серця та нирок, доплерографію судин шиї та проконсультуватися у кардіолога, офтальмолога і ендокринолога.

Нагадуємо:

оптимальний артеріальний тиск < 120/80 мм р. ст.;

нормальний артеріальний тиск – 120-129/80-84 мм р. ст.;

високий артеріальний тиск 130/139/85-89 мм р. ст..

Вирізняють такі ступені гіпертонії: Перший ступінь – артеріальний тиск 140-159/90-95 мм р. ст. Другий ступінь – артеріальний тиск 160-179/100-109 мм р. ст. Третій ступінь – артеріальний тиск більше за 180/110 мм р. ст.

Загрозу здоров’ю та життю несе значне підвищення артеріального тиску (як правило > 180 та/або 120 мм рт.ст. – гіпертонічна хвороба, стадія 3), яке ускладнюється смертельно небезпечними станами.

"Зокрема розвиток мозкового інсульту, інфаркту міокарда, набряку легень.

Важливо, що не тільки дуже високий рівень артеріального тиску, а й ступінь його зростання може стати причиною розвитку тяжких ускладнень артеріальної гіпертензії", – пише Уляна Супрун.

ЩО ТАКЕ ГІПЕРТОНІЧНИЙ КРИЗ ТА ЙОГО ПРИЧИНИ?

Гіпертонічний криз – це раптове значне підвищення артеріального тиску (наприклад, вже згаданий рівень 180/120 мм. рт. ст.), що може ускладнитися шоковим інсультом або інфарктом міокарда й привести до смерті хворого.

Основні причини гіпертонічного кризу: відмова від прийому антигіпертензивних препаратів або неправильні дози, стресові ситуації та ендокринні порушення.

Його симптоми:

інтенсивний біль або дискомфорт за грудиною кліткою чи в ділянці серця;

порушення мовлення, слабкість однієї руки, асиметрія обличчя;

інтенсивний головний біль;

погіршення зору;

задуха;

судоми;

втрата свідомості.

В таких випадках потрібно негайно викликати швидку.

Швидкість зниження артеріального тиску має бути поступовою (не більше ніж 25%).

ЯК ЛІКУВАТИ ГІПЕРТОНІЮ?

"Найкращий спосіб запобігти гіпертонічним кризам – ефективна взаємодія з лікарем, – нагадує Уляна Супрун. – Тільки фахівець може підібрати лікування, яке допоможе контролювати хворобу".

Якщо гіпертонічну хворобу діагностовано, то важлива складова лікування – підбір та постійний прийом антигіпертензивних препаратів.

"Гіпертонічна хвороба – це хронічне захворювання, яке потребує постійного прийому препаратів, доза яких може коригуватися залежно від стадії захворювання.

Хворі повинні перебувати на диспансерному обліку у кардіолога або у сімейного лікаря з обов’язковим щорічним обстеженням", – розповідає Лариса Голюк.

Також гіпертоніки мають:

обмежити споживання деяких харчових продуктів;

дотримуватися режиму фізичного навантаження (30-45 хвилин фізичної активності 3-5 разів на тиждень);

підтримувати оптимальну вагу тіла;

відмовитись від куріння;

уникати стресових ситуацій.

Лікарі радять обмежити вживання солі до 5 грамів на день.

Відмовитись від алкоголю та зменшити вживання тваринних жирів.

Хворі на гіпертонію мають себе обмежити свій раціон. Фото SergeyNivens/Depositphotos

Відомо, що існують мікроелементи, вітаміни та харчові продукти, які корисні гіпертонікам.

Калій (курага, горіхи, родзинки, чорнослив, апельсин, мандарин, банани, гарбуз, капуста, яблука, буряк, редька).

(курага, горіхи, родзинки, чорнослив, апельсин, мандарин, банани, гарбуз, капуста, яблука, буряк, редька). Магній (квасоля, зелених горох, інжир, фініки, пшениця, хліб з муки грубого помелу, горіхи, пшоно).

(квасоля, зелених горох, інжир, фініки, пшениця, хліб з муки грубого помелу, горіхи, пшоно). Вітамін В (мука грубого мелення, крупи, кукурудза, молочні продукти, яйця, морепродукти, бобові, риба, зелені овочі).

(мука грубого мелення, крупи, кукурудза, молочні продукти, яйця, морепродукти, бобові, риба, зелені овочі). Харчові волокна (овочі, фрукти, цільне зерно, борошно грубого помелу, висівки, злаки).

МІФИ ЩОДО АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

Їх підготувала лікар-кардіолог Лариси Міщенко:

❌ МІФ

Артеріальна гіпертензія – це спадкова хвороба. Якщо хворіли батьки, то мені цього не уникнути.

✅ ПРАВДА

Спадковість відіграє велику роль у розвитку артеріальної гіпертензії. Проте це не означає 100% ймовірності розвитку захворювання.

Якщо ваші батьки мають проблеми з тиском, дотримання здорового способу життя може запобігти розвитку гіпертензії, а періодичний контроль тиску – вчасно виявити проблему.

❌ МІФ

На артеріальну гіпертензію хворіють люди старшого віку, тому молодим не варто турбуватися.

✅ ПРАВДА

Хвороба може вражати не тільки дорослих різного віку, а й навіть дітей.

Останнім часом спостерігається тенденція до зростання частоти артеріальної гіпертензії серед дітей та молоді, що здебільшого пов’язано з поширенням ожиріння, нездорового харчування, малорухливим способом життя та шкідливими звичками.

Крім того, часто хвороба може довго залишатись не виявленою, бо більшість людей не зважають на цю проблему в молодому віці.

❌ МІФ

Ліки потрібно приймати лише тоді, коли погано.

✅ ПРАВДА

Це дуже поширена омана, яка коштує здоров’я, а інколи й життя пацієнтам.

Сьогодні не існує іншого способу запобігти ускладненням гіпертензії (інсульту, інфаркту, ураженню нирок, судинній деменції тощо) крім дотримання здорового способу життя та регулярного медикаментозного лікування.

Постійний прийом ліків має нормалізовувати тиск. Для цього потрібно регулярно (!) приймати призначені лікарем препарати, що допоможуть досягати вашого цільового тиску.

❌ МІФ

Поняття "робочого" тиску.

✅ ПРАВДА

Деякі люди називають високий тиск своїм нормальним станом, оскільки вони не мають ніяких скарг та негативних почуттів при цьому. Це не означає, що лікуватись не потрібно.

Артеріальну гіпертензію важливо заздалегідь виявити та лікувати. Іноді цю хворобу називають німим вбивцею – за відсутності значного дискомфорту та болю постійно підвищений тиск чинить несприятливий вплив на серце, судини й нирки.

Спочатку ці зміни ніяк себе не проявляють і їх можна виявити лише за допомогою спеціальних досліджень.

❌ МІФ

Для лікування достатньо "прокапатись" 1-2 рази на рік.

✅ ПРАВДА

Чисельними дослідженнями доведено, що регулярне лікування хвороби та здоровий спосіб життя сприяють зменшенню ризику серцево-судинних катастроф.

Наукових обґрунтувань ефективності методу внутрішньовенного вливання не існує.

ЧИ ВАРТО ВИКОРИСТОВУВАТИ БЕЗПЛАТНІ ПРЕПАРАТИ ВІД ГІПЕРТОНІЇ?

Препарати від гіпертонії включені у перелік державної програми "Доступні ліки".

"Будь-який пацієнт в Україні, який має серцево-судинне захворювання, може скористатися програмою, – нагадує Уляна Супрун.

Так пацієнти зможуть регулярно приймати потрібні ліки безоплатно або купувати їх із суттєвою знижкою".

Щоб поцікавитись програмою потрібно зайти у найближчу аптеку за місцем проживання, яка має наліпку "Доступні ліки".

Лариса Голюк уточнює, що "ці ліки переважно вітчизняного виробництва і не є оригінальними препаратами".

"Однак, враховуючи важкий фінансовий стан українців, цю можливість все ж варто використовувати.

Втім, якщо пацієнт має можливість придбати оригінальний, бажано комбінований препарат (дво- чи трикомпонентний), це, звичайно, підвищить ефективність лікування гіпертонії", – підсумовує лікар.

Володимир Грисюк, журналіст, спеціально для УП.Життя

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