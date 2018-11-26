Гіпертонія та гіпертонічний криз: симптоми, причини, як лікувати

Що таке гіпертонія та гіпертонічний криз; Симптоми та причини їх виникнення; Як діагностувати і вилікувати гіпертонію; Чи варто використовувати препарати від гіпертонії, надані за програмою "Доступні ліки".

Гіпертонія – розповсюджена хвороба, що проявляться підвищеним артеріальним тиском, а також збільшує ризик серцево-судинних захворювань.

Україна посідає перше місце серед країн Європи за смертністю населення від серцево судинних захворювань, основною причиною яких є артеріальна гіпертензія (підвищення кров'яного тиску).

Щорічно цю хворобу вперше виявляють у 430 тисяч пацієнтів. Майже 20-25% всього дорослого населення має підвищений артеріальний тиск (показник, більший за 140/90 мм).

У нашій країні близько 12-13 млн хворих на артеріальну гіпертензію.

"Українська правда. Життя" поговорила з лікарем-кардіологом Ларисою Голюк, зокрема, розпитала у неї специфіку цього захворювання і як йому запобігти.

Лариса Голюк, лікар-кардіолог

Фактори, які найчастіше провокують виникнення гіпертонічної хвороби:

Надмірна вага;

Вживання в їжу солі у великих кількостях;

Малорухливий спосіб життя;

Зловживання алкоголем;

Похилий вік;

Часті стресові ситуації;

Хронічна ниркова недостатність;

Генетична схильність (якщо один з батьків хворіє на гіпертонічну хворобу, то з імовірністю у 50-60% захворіє й дитина, якщо обоє батьків – дитина матиме таку ж проблему практично у 100% випадків);

Захворювання щитоподібної або надниркової залози;

Куріння.

Тривалий час гіпертонія може протікати безсимптомно. Пацієнт часто навіть не здогадується, що у нього високий тиск, а це ускладнює перебіг хвороби.

ЯК ВИЯВИТИ ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ?

Симптоми гіпертонічної хвороби:

Головний біль;

Запаморочення голови;

Шум у вухах;

Тривога, занепокоєння, безсоння;

Порушення зору, миготіння "комах" перед очима;

Біль у серці;

Набряки ніг.

Щоб виявити захворювання необхідно контролювати артеріальний тиск – перевіряти його два рази на день протягом чотирьох тижнів.

Навіть молодим людям необхідно контролювати артеріальний тиск.

Фото photographee.eu/Depositphotos

Найкраще це робити за допомогою холтер-моніторингу. Це метод, який дозволяє оцінити серцеву діяльність пацієнта в умовах дотримання звичного способу життя.

Нагадуємо:

Оптимальний артеріальний тиск < 120/80 мм р. ст.

Нормальний артеріальний тиск – 120-129/80-84 мм р. ст.

Високий артеріальний тиск 130/139/85-89 мм р. ст.

Вирізняють такі ступені гіпертонічної хвороби

Перший ступінь – артеріальний тиск 140-159/90-95 мм р. ст.

Другий ступінь – артеріальний тиск 160-179/100-109 мм р. ст.

Третій ступінь – артеріальний тиск більше за 180/110 мм р. ст.

Також щоб діагностувати артеріальну гіпертензію необхідно зробити аналіз крові та електрокардіограму, УЗД серця та нирок, доплерографію судин шиї та проконсультуватися у кардіолога, офтальмолога і ендокринолога.

ЯК ЛІКУВАТИ ГІПЕРТОНІЮ?

Важлива складова лікування гіпертонічної хвороби – підбір та постійний прийом антигіпертензивних препаратів.

"Гіпертонічна хвороба – це хронічне захворювання, яке потребує постійного прийому препаратів, доза яких може коригуватися залежно від стадії захворювання.

Хворі повинні перебувати на диспансерному обліку у кардіолога або у сімейного лікаря з обов’язковим щорічним обстеженням", – розповідає Лариса Голюк.

Також гіпертоніки мають:

обмежити споживання деяких продуктів харчування;

дотримуватися режиму фізичного навантаження (30-45 хвилин фізичної активності 3-5 разів на тиждень);

підтримувати оптимальну вагу тіла;

відмовитись від куріння;

уникати стресових ситуації.

Також лікарі радять обмежити вживання солі до 5 грамів на день.

Відмовитись від алкоголю та зменшити вживання тваринних жирів.

Хворі на гіпертонію мають себе обмежити свій раціон. Фото SergeyNivens/Depositphotos

Відомо, що існують мікроелементи, вітаміни та продукти харчування, які корисні гіпертонікам.

Калій (курага, горіхи, родзинки, чорнослив, апельсин, мандарин, банани, гарбуз, капуста, яблука, буряк, редька);

(курага, горіхи, родзинки, чорнослив, апельсин, мандарин, банани, гарбуз, капуста, яблука, буряк, редька); Магній (квасоля, зелених горох, інжир, фініки, пшениця, хліб з муки грубого помолу, горіхи, пшоно);

(квасоля, зелених горох, інжир, фініки, пшениця, хліб з муки грубого помолу, горіхи, пшоно); Вітамін В (мука грубого помолу, крупи, кукурудза, молочні продукти, яйця, морепродукти, бобові, риба, зелені овочі);

(мука грубого помолу, крупи, кукурудза, молочні продукти, яйця, морепродукти, бобові, риба, зелені овочі); Харчові волокна (овочі, фрукти, цільне зерно, борошно грубого помолу, висівки, злаки).

ЩО ТАКЕ ГІПЕРТОНІЧНИЙ КРИЗ ТА ЙОГО ПРИЧИНИ?

Гіпертонічний криз – це раптове значне підвищення артеріального тиску (наприклад, 180/120 мм. рт. ст.), що може ускладнитися шоковим інсультом або інфарктом міокарда й привести до смерті хворого.

Основні причини виникнення гіпертонічного кризу: відмова від прийому антигіпертензивних препаратів або неправильні дози, стресові ситуації та ендокринні порушення.

Його симптоми:

Інтенсивний біль або дискомфорт за грудиною кліткою чи в ділянці серця;

Порушення мовлення, слабкість однієї руки, асиметрія обличчя;

Інтенсивний головний біль;

Погіршення зору;

Задуха;

Судоми;

Втрата свідомості.

В таких випадках потрібно негайно викликати швидку.

Швидкість зниження артеріального тиску має бути поступовою (не більше ніж 25%).

ЧИ ВАРТО ВИКОРИСТОВУВАТИ БЕЗПЛАТНІ ПРЕПАРАТИ ВІД ГІПЕРТОНІЇ?

Препарати від гіпертонії включені у перелік державної програми "Доступні ліки", які пацієнти можуть отримати безоплатно або з доплатою у найближчій аптеці за місцем проживання.

"Ці ліки переважно вітчизняного виробництва і не є оригінальними препаратами.

Однак, враховуючи важкий фінансовий стан українців, цю можливість все ж варто використовувати.

Втім, якщо пацієнт має можливість придбати оригінальний, бажано комбінований препарат (двох- чи трьохкомпонентний), це, звичайно, підвищить ефективність лікування гіпертонії", – підсумовує Лариса Голюк.

Володимир Грисюк, журналіст, спеціально для УП.Життя

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