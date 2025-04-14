Як страх падінь у старших людей може обернутися реальними травмами? Пояснюють вчені

Страх перед падінням у старших людей збільшує його ймовірність на 60% – вчені

У літніх людей, які тривожаться через можливе падіння, ризик справді впасти зростає на 60%.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі Oxford Acadenaic, пише New Atlas.

"Занепокоєння щодо падінь дуже поширене серед людей похилого віку – його має майже кожна друга людина у віці до 86 років.

Страх пов’язаний зі зниженням якості життя та незалежності, поганими результатами реабілітації та підвищеним ризиком слабкості, інвалідності та потрапляння до будинків для людей похилого віку", – зазначає авторка дослідження, професорка Кім Дельбер із Центру досліджень падінь, рівноваги та травм NeuRA (Neuroscience Research Australia).

Науковці проаналізували 53 наукові праці з участю понад 75 тисяч осіб віком від 60 років. Вони оцінювали, наскільки початковий рівень тривоги щодо можливого падіння впливає на частоту реальних падінь у майбутньому (у середньому протягом 6 місяців).

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Рівень занепокоєння щодо падіння вимірювали за допомогою стандартизованих інструментів – Falls Efficacy Scale-International (FES-I) та короткої версії цієї шкали. Кожен додатковий бал за шкалою FES-I підвищував ризик майбутнього падіння на 3%, а за короткою версією – аж на 8%.

На ще простішому рівні (коли людину просто питали: "Ви боїтеся впасти?") ризик підвищувався на 60% у тих, хто відповідав ствердно.

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"Наш аналіз показав, що літні люди, які сильно хвилюються щодо можливості впасти, значно частіше дійсно зазнають падінь", – каже дослідниця та професорка Кім Дельбаєр.

Більшість людей похилого віку не розповідають про свої страхи навіть лікарю або рідним. Це може бути пов’язано з соромом, відчуттям "старості" або страхом втратити автономію. Саме тому автори дослідження рекомендують медичним працівникам, родинам та опікунам ініціювати діалог.

Однак цей систематичний огляд мав кілька обмежень. Насамперед спостерігалася велика варіативність респондентів, а також були виключені люди зі значними когнітивними або неврологічними порушеннями.