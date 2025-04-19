Чому навесні проявляються свербіж очей, сухість та погіршення зору

Велику роль у погіршенні зору навесні відіграє алергія на пилок та хвороба сухого ока, які в багатьох випадках виникають водночас.

Чи звертали ви коли-небудь увагу на появу сльозотечі, свербежу очей та погіршення зору навесні?

Такі зміни зазвичай асоціюються зі змінами погоди та сезонними алергіями.

"УП. Життя" звернулася до лікаря-офтальмолога Дмитра Павленка та використала джерела Healthline і National Library of Medicine, щоб розповісти про те, чому весною погіршується здоров’я очей та як цьому запобігти.

Чому та як погіршується зір навесні

"Деякі люди можуть дійсно відмічати навесні низку скарг пов’язаних з очима. Найчастіше такі погіршення зору є тимчасовими та їх можна уникнути", – пояснює лікар-офтальмолог Дмитро Павленко.

Австралійські вчені пояснюють, що сезонні зміни та клімат мають значний вплив на здоров'я очей. Перебіг певних офтальмологічних захворювань залежить від температури та сезонності.

Офтальмолог Дмитро Павленко наводить симптоми порушення зору, які найчастіше можуть спостерігатися навесні:

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набряк повік;

свербіж;

сльозотеча;

відчуття сухості;

печіння;

періодичне затуманення зору;

підвищена чутливість до світла;

біль в повіках.

Деякі люди чутливі до змін погоди, тому можуть мати головні болі та тимчасові труднощі з зором.

Деякі люди можуть дійсно відмічати навесні низку скарг пов’язаних з очима. Найчастіше такі погіршення зору є тимчасовими та їх можна уникнути. NewAfrica/Depositphotos

Експерт Павленко зазначає, що велику роль у погіршенні зору відіграє алергія на пилок та хвороба сухого ока, які в багатьох випадках виникають водночас. Пік захворюваності спостерігається у квітні.

Сезонний алергічний кон'юнктивіт

Це найпоширеніший тип алергії з офтальмологічними проявами. Люди відчувають симптоми навесні, влітку або восени – залежно від виду пилку, що знаходиться в повітрі.

До симптомів сезонного алергічного кон'юнктивіту належать:

свербіж;

печіння/печіння;

почервоніння;

водянисті виділення.

Хвороба сухого ока

Американські вчені виявили, що симптоми хвороби сухого ока (сухий кератокон'юнктивіт) варіюють залежно від пори року. Вони визначили, що найбільша вираженість симптомів спостерігалася навесні та восени. Це збігалося з піком сезону алергій та змінами погоди.

Ознаками хвороби сухого ока є:

відчуття стороннього тіла в оці;

подразнення та почервоніння очей;

сльозотеча;

світлобоязнь;

періодичне "затуманення зору";

чутливість до вітру, холоду.

"З приходом весни ми все частіше буваємо на вулиці. Прохолодний весняний вітер може загострювати прояви сухості внаслідок випаровування сльози. У такому випадку будуть скарги на сльозотечу чи навпаки – сухість, дискомфорт та відчуття стороннього тіла в очах", – пояснює лікар-офтальмолог Дмитро Павленко.

Сезонний алергічний кон'юнктивіт є найпоширенішим типом алергії з офтальмологічними проявами. AndrewLozovyi/Depositphotos

Як завадити погіршенню зору навесні

Лікар-офтальмолог Дмитро Павленко пояснює, як запобігти порушенням зору навесні:

Використовуйте сонцезахисні окуляри.

Вони захищають від шкідливого впливу ультрафіолету.

Експерт наголошує: обов’язково використовуйте захисні окуляри у випадках, коли в очі може потрапити стороннє тіло.

Не забувайте про фізичну активність та збалансоване харчування.

Помірна фізична активність та здорове харчування з високим вмістом овочів, фруктів, зелені, жирних сортів риби є запорукою здоровʼя багатьох органів нашого організму та очей зокрема.

"Більшість людей не потребують додаткового приймання вітамінів для здоров’я очей, адже можуть отримати їх з їжею", – зазначає офтальмолог Павленко.

Зволожуйте очі.

Використання зволожувальних крапель без консервантів та періодичний відпочинок від екранів комп’ютера і телефона значно допоможе при хворобі сухого ока.

Дотримуйтеся рекомендацій з приводу профілактики алергій, якщо ви алергік.

Людям з алергіями рекомендують зачиняти вікна на вулиці та в автівці, знімати верхній одяг, приймати увечері душ, щоб мінімізувати контакт з пилком. За потреби, можна використовувати зволожувачі повітря.

"Завчасний візит до офтальмолога допоможе призначити сезонне лікування та зменшити неприємні прояви порушень здоров’я очей", – каже лікар Дмитро Павленко.