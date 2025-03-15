Алергія на весну або як вберегтися від сезонних закладеності носа та чхання

Для деяких людей весна може стати справжнім випробуванням через постійне чхання, закладеність носа та свербіж. Часто ці симптоми у період потепління свідчать про початок весняної алергії.

Іноді цвітіння рослин та пилок значно заважають жити та перешкоджають навіть звичайним прогулянкам.

Дані Центру з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) свідчать, що 25,7% дорослих мають прояви сезонної алергії.

Про весняні алергії "УП. Життя" розповіла кандидатка медичних наук, лікарка-терапевтка Тетяна Антофійчук.

Ми також звернулися до джерел: American College of Allergy, Asthma and Immunology, PLOS One, The Journal of Allergy and Clinical Immunology, Mayo Clinic та National Library of Medicine, щоб дізнатися:

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Які алергії найчастіше трапляються навесні

Сезонна весняна алергія, як і інші види алергій, розвивається тоді, коли імунна система організму надмірно реагує на якісь тригери навколишнього середовища.

"Навесні найпоширеніші алергії пов’язані з цвітінням рослин, пилком, пиловими кліщами та цвіллю", – пояснює лікарка Тетяна Антофійчук.

Вона виділяє такі основні види весняних алергій:

Сезонний алергічний риніт (поліноз, сінна лихоманка)

Експертка розповідає: основною причиною полінозу є пилок дерев, трав, кущів, що переноситься вітром.

Дослідження показали, що дуже ранній початок весни пов'язаний з більшою поширеністю алергічного риніту.

Якщо ж говорити про те, пилок яких рослин найчастіше спричиняє алергії, то це залежить від місяця:

у березні-квітні – вільха, ліщина, граб, верба, тополя;

у квітні-травні – береза, дуб, ясен, клен;

у травні-червні – злакові трави (тимофіївка, костриця, райграс, пирій).

"Фактори, що посилюють симптоми алергії – це висока концентрація пилку у повітрі (зранку, при сонячній та вітряній погоді), відкриті вікна та перебування на свіжому повітрі", – пояснює лікарка Антофійчук.

Фактори, що посилюють симптоми алергії – це висока концентрація пилку у повітрі (зранку, при сонячній та вітряній погоді), відкриті вікна та перебування на свіжому повітрі. Wavebreakmedia/Depositphotos

Алергія на укуси комах

Основною причиною цієї алергії є укуси комах, які активізуються навесні (оси, бджоли, комарі).

"Алергія на укуси комах небезпечна через схильність до анафілактичних реакцій", – застерігає терапевтка.

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Загострення алергій на домашній пил та пилових кліщів

Джерелами алергенів в такому випадку є:

пилові кліщі;

мікроскопічні частинки шкіри, шерсті тварин;

пилок, що накопичується у текстилі.

"Загострення алергій на домашній пил та пилових кліщів виникає через те, що навесні збільшується кількість алергенів у житлових приміщеннях. Це відбувається внаслідок сезонних прибирань, змін температури та вологості", – пояснює лікарка Антофійчук.

Алергія на цвіль та грибкові спори

За словами експертки, основною причиною такої алергії є активне розмноження цвілевих грибків у вологих приміщеннях, на відкритому повітрі та у землі.

Джерелами алергенів є:

спори грибків;

вологі приміщення, сирі підвали;

опале листя та компост.

Ті самі речовини, які викликають симптоми сезонного алергічного риніту, можуть спричинити симптоми астми. voronaman/Depositphotos

Як визначити, на що у вас алергія

Алергія може виникнути не тільки на відомий вам алерген, але й на споріднені з ним інші, які мають подібну білкову структуру.

Наприклад, якщо ви маєте алергію на березу, то можете реагувати й на яблуко, черешню, сливу, арахіс, ківі тощо.

Проте якщо алергія, наприклад, на березу підтверджена, це не означає, що треба профілактично відмовлятись від яблук, якщо на них немає реакції.

Для того, щоб визначити на що саме у вас алергія, існує два типи ефективних тестів: шкірні проби (прік-тести) та молекулярний аналіз крові.

При шкірних пробах на шкіру наносять невелику кількість розведеного алергену, використовуючи спеціальний тоненький укол – прік-ланцет. Ця процедура повністю безболісна та безкровна.

Шкірні тести не завжди можливі (наприклад, якщо значна частина шкіри людини вражена екземою, псоріазом тощо).

У таких випадках беруть кров з вени для молекулярного тесту.

Проте для діагностики та аналізів на причину алергії варто підходити дуже індивідуально.

Хто більш схильний до алергії весною

Лікарка Тетяна Антофійчук пояснює, що весняні алергії вражають різні групи людей, але ризик їх розвитку вищий у певних категорій:

Люди з генетичною схильністю

Дослідницька група японських вчених провела масштабний генетичний аналіз японської та європейської популяцій і виявила ділянки генів, пов'язані з підвищеною чутливістю до алергенів.

Подальший детальний аналіз показав, що така генетична схильність значно менше впливає на виникнення атопічного дерматиту, аніж на розвиток астми, алергічного риніту та полінозу.

Лікарка Антофійчук зазначає:

якщо один з батьків має алергію – ймовірність її розвитку у дитини становить 30-50%;

якщо обоє батьків алергіки – ризик у дитини підвищується до 60-80%.

Часто прояви алергії з’являються ще в дитинстві або підлітковому віці.

Люди з іншими алергічними захворюваннями

У 50% людей з атопічним дерматитом також розвивається алергічний риніт або астма.

"Харчові алергії також можуть супроводжуватися реакціями на пилок (перехресна алергія, наприклад, між пилком берези та яблуками, горіхами)", – розповідає лікарка Антофійчук.

Багато людей, які страждають на алергію, також мають астму. Ті самі речовини, які викликають симптоми сезонного алергічного риніту, можуть спричинити симптоми астми. До них відносяться пилок, пилові кліщі та лупа домашніх тварин.

Діти та підлітки

Експертка пояснює: поліноз часто вперше проявляється у дитячому або підлітковому віці (5-15 років).

"Дитячий організм чутливіший до алергенів, оскільки імунна система ще не сформована повністю. При цьому у малюків алергія може мати атипові симптоми (наприклад, часті застуди, які насправді є проявами алергічного риніту)", – додає терапевтка Антофійчук.

Люди, які проживають у містах

У містах концентрація пилку вища, оскільки вихлопні гази та інші забруднювачі посилюють алергенні властивості пилку.

"Високий рівень пилу в повітрі погіршує стан дихальних шляхів та збільшує ризик розвитку алергічних реакцій. В умовах великого міста імунітет працює в більш напруженому режимі, що підвищує ризик алергії", – розповідає експертка Тетяна Антофійчук.

Дослідження вчених з Міннесоти підтверджує те, що вплив навколишнього середовища може захищати від алергії. Порівняно з великими містами з населенням більш як десять тисяч мешканців, люди, які проживали у сільській місцевості та невеликих містах, мали нижчі показники розвитку алергії.

Люди з ослабленим імунітетом або хронічними захворюваннями

"Якщо людина часто хворіє на ГРВІ, бронхіти чи синусити – це може сприяти розвитку хронічного алергічного риніту", – пояснює лікарка Тетяна Антофійчук.

Крім того, захворювання щитоподібної залози, дисбактеріоз та аутоімунні хвороби також можуть підвищувати ризик алергічних реакцій.

Люди, що мають контакт із потенційними алергенами

Терапевтка зазначає, що іноді професія також впливає на схильність до алергій. Люди таких професій частіше мають алергічні прояви навесні:

садівники, агрономи, пасічники – через частий контакт із пилком, комахами та рослинами;

працівники архівів, бібліотек, складів – через постійний вплив пилу та грибкових спор;

будівельники, маляри – через часту взаємодію з хімічними подразниками, які можуть провокувати перехресну алергію.

Загострення атопічного дерматиту може виникнути навесні через контакт з алергенами. При цьому спостерігається суха, лущена шкіра, свербіж, почервоніння, висипання на обличчі, шиї, згинах ліктів та колін. AndrewLozovyi/Depositphotos

Які прояви весняної алергії

"Весняна алергія найчастіше виникає у вигляді алергічного риніту, кон’юнктивіту, шкірних реакцій та загальних симптомів, але в деяких випадках може викликати серйозні ускладнення", – консультує лікарка Антофійчук.

Експертка виділяє такі можливі симптоми весняної алергії:

Загальні симптоми алергії

До них відносять загальну слабкість, швидку втомлюваність, головний біль, запаморочення, дратівливість та порушення сну (через закладеність носа та свербіж).

Лікарка зазначає: якщо алергія триває кілька тижнів – може розвинутися "алергічний синдром втоми".

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Порушення роботи дихальної системи

Алергічний риніт (сінна лихоманка, поліноз) супроводжується нежитем, закладеністю носа, свербежем у носі та горлі, постназальним затіканням (відчуттям слизу в горлі) та серіями чхання (по 5-10 разів підряд).

"Часто такі симптоми помилково сприймаються за ГРВІ, але, на відміну від застуди, при алергії немає підвищеної температури та не з’являється густий слиз", – консультує лікарка Тетяна Антофійчук.

Захворювання очей

Алергічний кон’юнктивіт супроводжується почервонінням очей, сльозотечею, свербежем, відчуттям "піску" в очах, світлобоязню та набряком повік.

Якщо виділення з очей гнійні – це, швидше за все, бактеріальний кон’юнктивіт, а не алергія. В такому випадку необхідно звернутися до лікаря.

Шкірні прояви

Загострення атопічного дерматиту може виникнути навесні через контакт з алергенами. При цьому спостерігається суха, лущена шкіра, свербіж, почервоніння, висипання на обличчі, шиї, згинах ліктів та колін.

Також проявом алергії навесні може бути кропив’янка. Це захворювання алергічного походження, яке супроводжується появою сверблячих пухирів (схожих на опік кропивою) та швидким зникненням висипань (від кількох годин до доби).

Алергічний кон’юнктивіт супроводжується почервонінням очей, сльозотечею, свербежем, відчуттям "піску" в очах, світлобоязню та набряком повік. AntonioGuillemF/Depositphotos

Які симптоми сезонної алергії можуть бути небезпечними

Лікарка-терапевтка Тетяна Антофійчук застерігає, що прояви сезонної весняної алергії можуть спровокувати симптоми серйозних станів, які потребують невідкладної медичної допомоги.

До них відносяться:

Анафілаксія (анафілактичний шок)

Експертка пояснює: анафілаксія є рідкісним, але смертельно небезпечним ускладненням, симптоми якого розвиваються раптово (від кількох секунд до 20 хвилин).

Анафілактичний шок супроводжується різким зниженням артеріального тиску, що призводить до слабкості, запаморочення та втрати свідомості. Також виникає задишка і важке дихання.

Іншими проявами є набряк горла та язика – людина відчуває клубок в горлі, не може ковтати та має охриплий голос.

Також можуть бути присутніми сильний свербіж, кропив’янка по всьому тілі та блідість або синюшність шкіри.

При появі симптомів анафілаксії потрібно негайно викликати швидку допомогу. Люди в групі ризику зазвичай мають вдома автоін'єктор адреналіну (епінефрину), який необхідно негайно ввести в стегно при проявах анафілаксії. Людину з анафілаксією потрібно покласти на спину, підняти ноги та забезпечити доступ повітря (послабити комір одягу тощо).

"Анафілаксія найчастіше викликається іншими алергенами (харчовими продуктами, укусами комах, медикаментами), але в осіб з важкими алергіями на пилок теж можлива", – пояснює лікарка Тетяна Антофійчук.

Канадські вчені довели, що деякі випадки анафілаксії можуть бути пов'язані з алергією на пилок. Серед 159 дітей, які звернулися до однієї з канадських дитячих лікарень з симптомами анафілаксії, у 41 дитини була підтверджена алергія на пилок.

Набряк Квінке (ангіоневротичний набряк)

Набряк Квінке – це гостра алергічна реакція організму, що характеризується масивним набряком слизових оболонок, шкіри та підшкірної жирової клітковини.

Лікарка зазначає, що основною небезпекою стану є загроза задухи.

До симптомів набряку Квінке належать раптовий, безболісний набряк обличчя, губ, повік, язика, горла та охриплість і відчуття "клубка" у горлі. Спостерігається утруднене дихання – при цьому може розвинутися гостра дихальна недостатність, що є життєво небезпечним станом.

При симптомах набряку Квінке потрібно негайно викликати швидку допомогу та випити антигістамінний препарат. Набряк Квінке може розвиватися дуже швидко, тому важливо діяти негайно!

Загострення бронхіальної астми

Дослідження австралійських та канадських вчених доводять: на ризик загострення астми можуть впливати сезонні зміни, викликані впливом алергенів.

"Люди з бронхіальною астмою часто мають загострення навесні через пилок", – зазначає лікарка Тетяна Антофійчук.

При загостренні бронхіальної астми спостерігається свистяче дихання, задишка, сильний кашель (особливо вночі) та відчуття стискання у грудях. Можливими є напади задухи.

При нападі бронхіальної астми потрібно використати інгалятор із сальбутамолом та забезпечити доступ свіжого повітря.

Якщо напад не проходить – викликати швидку.

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Серйозні ускладнення алергічного риніту та кон’юнктивіту

Експертка пояснює: внаслідок алергічного риніту виникає хронічне запалення та набряк слизової. Це може призвести до розвитку синуситу, гаймориту та отиту.

Симптомами є головний біль, біль у пазухах носа, зелений або густий жовтий слиз із носа, закладеність вух, зниження слуху та біль у вухах.

Лікарка додає, що ускладненням алергічного кон'юнктивіту може бути алергічний кератит – небезпечне запалення рогівки. При ньому спостерігається почервоніння, різкий біль в очах, погіршення зору та відчуття стороннього тіла в оці.

При появі ознак ускладнень алергічних станів необхідно негайно звернутися до лікаря та не ігнорувати симптоми!

Анафілаксія є рідкісним, але смертельно небезпечним ускладненням, симптоми якого розвиваються раптово (від кількох секунд до 20 хвилин). NewAfrica/Depositphotos

Що робити, якщо симптоми весняної алергії вже проявилися

Якщо навесні виникла алергія – можна спробувати захистити себе від можливих алергенів та зменшити неприємні симптоми.

Терапевтка Тетяна Антофійчук розповідає, що робити при перших проявах сезонної алергії:

Уникайте контакту з алергеном.

Для цього варто стежити за рівнем пилку у повітрі (перевіряти календар цвітіння та поточний рівень концентрації пилку у вашому населеному пункті).

При надмірній концентрації алергену в повітрі слід закривати вікна вдома та в автомобілі, приймати душ, мити волосся і змінювати одяг після прогулянок та використовувати зволожувач або очищувач повітря.

За потреби використовуйте медикаменти.

Терапевтка зауважує, що основою лікування алергії є антигістамінні препарати.

При сильній закладеності носа лікарка радить судинозвужувальні краплі, які допоможуть швидкого зняти набряку носа. Проте бех консультації лікаря їх не варто застосовувати більш як 3 дні.

Також при алергії можна промивати ніс сольовими розчинами (можна використовувати фізіологічний розчин або спеціальні спреї). Це зменшуватиме контакт слизової носа з пилком.

Якщо симптоми алергії не покращуються – обов’язково зверніться до лікаря.

Пийте більше води.

Рідина розріджує слиз та допомагає швидше виводити алергени.

Використовуйте сонцезахисні окуляри.

Окуляри захищатимуть очі від контакту з пилком.

Терапевтка Тетяна Антофійчук наголошує: при проявах сезонної алергії обов’язково потрібно звертатися до лікаря, якщо:

симптоми тривають понад 2 тижні або не полегшуються;

алергія заважає нормальному життю (сильний риніт, сльозотеча, виснаженість);

з’явилася задишка або інші важкі симптоми.

Для того, щоб визначити на що саме у вас алергія, існує два типи ефективних тестів: шкірні проби (прік-тести) та молекулярний аналіз крові. alexraths/Depositphotos

Як запобігти розвитку алергії навесні

Лікарка Тетяна Антофійчук надала поради, які можуть допомогти запобігти появі симптомів весняної алергії.

Наприклад, варто стежити за календарем пилку та уникати прогулянок у періоди активного цвітіння.

Також буде корисно носити сонцезахисні окуляри та маску на вулиці.

Вранці й під час вітряної погоди не слід відкривати вікна, а вдома бажано використовувати очищувачі повітря. При цьому потрібно регулярно робити вологе прибирання в оселі.

Якщо алергія сильно турбує щорічно – розгляньте з вашим лікарем специфічну імунотерапію, яка допоможе організму поступово адаптуватися до алергенів.