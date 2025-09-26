Вчені створили пластир проти прищів з мікрошипами, який, ймовірно, працює

Вчені винайшли пластир від прищів, який насправді працює: висипання зникають після семи днів використання, результатом їх використання задоволені 95% учасників дослідження

Науковці розробили пластир, використання якого дозволяє позбутися прища протягом тижня. Результативність вони підтвердили у ході клінічного випробування – 95% учасників були задоволені результатом застосування пластиру.

Про це повідомляє видання Popular Science з посиланням на науковий журнал ACS Applied Materials & Interfaces.

Науковці зазначають, що пластирі від прищів працюють, поглинаючи зайву вологу та жир. Деякі з них містять ліки для зменшення запалення або боротьби з інфекцією. У конструкції таких пластирів часто є ряди крихітних шипів, які називаються мікроматрицями – вони доставляють ліки під верхній шар шкіри.

Однак ці елементи можуть зміщуватися під час носіння пластиру і спричиняти подразнення. Тому команда, яка проводила дослідження, вирішила створити систему лікувальних пластирів з мікроматрицями, які не зміщуються.

Дослідники використали спеціальний 3D-принтер, щоб зробити мікроматрицю крихітних шипів у формі стрілок. Завдяки цьому пластир добре тримався на шкірі після наклеювання. Його основу зробили з гіалуронової кислоти – речовини, яку часто використовують у косметиці, і додали до неї антибактеріальні або протизапальні компоненти.

РЕКЛАМА:

20 учасників дослідження шість днів користувалися пластиром з антибактеріальним ефектом, а потім перейшли на пластир із протизапальною дією. Мікрошипи з гіалуронової кислоти розчинялися в шкірі за 90 хвилин, і ніхто не скаржився на біль чи подразнення.

Уже через три дні прищі зменшилися на 81%. Через тиждень висипання повністю зникли. Також помітно зменшилася кількість шкірного сала, яке провокує появу акне.

За словами співавтора дослідження та генерального директора компанії Cursus Bio Inc. Йонг-Хі Кіма, такі пластирі можна використовувати не лише для лікування акне. Вони можуть стати платформою для лікування інших шкірних захворювань, боротьби з ожирінням і навіть для доставки вакцин.

Раніше ми розповідали про те, як можна відрізнити висипи від акне та чи можна робити косметологічні чистки.