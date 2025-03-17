Переживання, кофеїн чи захворювання: чому тремтять руки

Мимовільні рухи рук називаються тремором. Це звичайне явище, яке не загрожує життю, але людям зі значним тремтінням рук може бути важко їсти, одягатися або керувати автомобілем.

Ви коли-небудь помічали, що після чашки кави у вас тремтять руки, або ви не можете тримати ручку під час важливого екзамену?

Мимовільні рухи рук називаються тремором. Це звичайне явище, яке не загрожує життю, але людям зі значним тремтінням рук може бути важко їсти, одягатися або керувати автомобілем.

"УП. Життя" використала джерела WebMD, MSD Manual та Harvard Health Publishing, щоб розповісти про те, що таке тремор рук та чому він виникає.

Які симптоми тремору рук

Тремор рук може виникати у стані спокою або під час активності, і від цього ділиться на два типи.

Тремтіння рук у стані спокою притаманне хворобі Паркінсона. Воно виглядає так, ніби людина перекочує таблетку між великим і вказівним пальцями. Коли вона починає щось робити – тремор зникає.

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Тремор рук, який виникає під час активності, описується залежно від того, коли він з'являється:

постуральний тремор – виникає при повністю витягнутих перед собою руках, тобто при утриманні рук у вимушеному положенні;

тремор наміру – виникає, коли людина тягнеться до мети (наприклад, до замкової щілини, коли відмикає двері);

– виникає, коли людина тягнеться до мети (наприклад, до замкової щілини, коли відмикає двері); тремор, пов'язаний із завданням – виникає під час виконання певної діяльності, (наприклад, коли людина пише).

Фізіологічний тремор трапляється у здорових людей. Він часто стає помітним лише під впливом певних стресових факторів. dariakulkova.gmail.com/Depositphoto

Чому виникає тремтіння рук

Тремтіння рук може бути як фізіологічним явищем, тобто проявом норми (до прикладу, після значних фізичних навантажень), так і ознакою порушень в організмі.

Фізіологічний тремор трапляється у здорових людей. Він часто стає помітним лише під впливом певних стресових факторів. До таких стресових факторів належать:

тривога;

втома;

стрес;

фізичні навантаження;

недосипання;

паління;

надмірне вживання кофеїну;

вживання певних ліків.

Тремтіння рук – поширений побічний ефект багатьох видів ліків, що відпускаються за рецептом. Серед найпоширеніших: ліки від судом, мігрені та астми. Деякі антигістамінні препарати також спричиняють цю проблему.

Патологічний тремор рук може бути наслідком певного захворювання:

Есенціальний тремор

Цей розлад є найпоширенішою причиною тремтіння рук. Він починається, коли людина щось робить, але зникає в стані спокою.

Чіткої причини його немає, але іноді це пов'язано зі змінами в генах.

Якщо симптоми есенціального тремору легкі – лікування може не знадобитися. Якщо ж вони заважають виконанню повсякденних завдань – можуть знадобитися ліки або хірургічне втручання.

Хвороба Паркінсона

При цьому захворюванні пошкоджуються клітини мозку, які наказують м'язам рухатися.

Тремтіння зазвичай починається з однієї руки, але з часом може поширитися на іншу.

Людина також може рухатися повільніше, мати проблеми з рівновагою або відчувати, що руки та ноги затерпли.

Тремтіння рук у стані спокою притаманне хворобі Паркінсона. Воно виглядає так, ніби людина перекочує таблетку між великим і вказівним пальцями. Коли вона починає щось робити – тремор зникає. HayDmitriy/Depositphotos

Розсіяний склероз

Цей стан пошкоджує оболонку нервів, яка називається мієліном.

Коли це відбувається, можуть з'явитися симптоми, які включають тремтіння рук або інших частин тіла.

Гіперфункція щитоподібної залози (гіпертиреоз)

Чи перевіряли ви останнім часом рівень гормонів щитоподібної залози? Тремтіння рук може бути ознакою гіпертиреозу.

При цьому щитоподібна залоза працює надто інтенсивно та прискорює серцебиття.

Люди з гіпертиреозом також можуть помітити, що втрачають вагу без особливих зусиль, чутливі до світла, відчувають прискорене серцебиття та мають проблеми зі сном.

Відмова від алкоголю при залежності

Якщо у людини є залежність від алкоголю, вона може відчувати симптоми, які включають тремтіння рук, коли кидає пити.

Тремор починається вже через 10 годин після останнього прийому алкоголю та може тривати кілька тижнів.

Тремтіння рук може бути як фізіологічним явищем, тобто проявом норми (до прикладу, після значних фізичних навантажень), так і ознакою порушень в організмі. zaynyinyi/Depositphotos

Низький рівень цукру в крові

Нерви та м'язи живляться цукром у крові. Коли його не вистачає – руки починають тремтіти.

Низький рівень цукру в крові може бути спричинений діабетом, певними ліками, надмірним вживанням алкоголю або недостатньою кількістю їжі.

Нестача вітаміну В12

B12 відіграє важливу роль у підтримці здоров'я нервової системи.

Якщо ви не їсте м'ясо, яйця, молочні продукти або приймаєте певні ліки – рівень цього вітаміну може бути нижчим за норму.

Це може викликати тремтіння рук або відчуття оніміння та поколювання в руках і ногах.

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Феохромоцитома

Це рідкісна пухлина надниркової залози.

Хоча пухлина зазвичай доброякісна, вона призводить до значного підвищення кров'яного тиску.

Її проявами може бути тремтіння, сильне потовиділення, задишка та головний біль.

Захворювання печінки

Тремтіння є симптомом деяких захворювань печінки, наприклад, хвороби Вільсона.

При цьому генетичному захворюванні накопичення міді в організмі пошкоджує печінку та мозок, спричиняють пожовтіння шкіри (жовтяницю), тремтіння рук та слабкість.

Мозкові розлади

Після перенесеного інсульту або черепно-мозкової травми м'язи рук можуть діяти по-іншому та спричиняти тремор.

При цьому кофеїн та нікотин можуть погіршувати симптоми.