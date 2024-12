Як додаткові 30 хвилин фізичної активності можуть вплинути на мозок? Вчені виявили нові факти

30 хвилин помірних чи інтенсивних фізичних навантажень і нічний сон протягом не менш як шести годин позитивно впливають на головний мозок, зокрема сприяють покращенню пам’яті на наступний день.

Про це йдеться у новому дослідженні науковців з Університетського коледжу Лондона (Велика Британія). Його результати опублікували у журналі International Journal of Behavioural Nutrition and Physical Activity, пише The Guardian.

"Висновок полягає в тому, що фізична активність і повноцінний сон корисні для мозку", – сказала перша авторка дослідження Мікаела Блумберг.

У дослідженні брали участь 76 дорослих британців віком від 50 до 83 років, у яких раніше не виявляли ознак когнітивних порушень чи деменції. Протягом восьми днів вони носили акселерометр – прилад, який вимірює швидкість і напрям руху.

Щодня вони виконували різні вправи для перевірки пам’яті, уваги, швидкості реакції та інших здібностей.

Дослідники виявили, що ті, хто напередодні займався помірною або інтенсивною фізичною активністю протягом додаткових 30 хвилин, мали кращу пам’ять. Крім того, достатній сон (принаймні 6 годин) покращує здатність запам’ятовувати події, концентруватися та швидко реагувати.

Водночас збільшення часу сидіння сприяє погіршенню короткочасної пам’яті.

Дослідження має певні обмеження, зокрема те, що учасники мали високий рівень освіти, відмінне здоров'я і високий рівень щоденної фізичної активності.

Блумберг додала, що наразі не зрозуміло, що саме впливає на пам'ять після фізичних вправ, оскільки вважається, що вплив нейромедіаторів триває лише кілька годин. Вона також зазначила, що за довготривалим впливом фізичних вправ на мозок можуть стояти різні механізми.

Це дослідження пов'язане з фокусом на захисті нашого мозку з віком.

"Ми всі відчуваємо зниження когнітивних здібностей з віком, це нормальний процес старіння. Тож саме в цьому віці ми починаємо замислюватися: що можна робити щодня, щоб покращити наші когнітивні функції", – зазначила Блумберг.

Водночас дослідниця зауважила, що не зовсім зрозуміло, чи ці учасники помічають ці зміни у повсякденному житті. Тому вона планує провести наступне дослідження з людьми, які вже мають когнітивні порушення.

Раніше ми розповідали про те, як продовжити життя на 5 років.