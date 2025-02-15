Чим небезпечний низький цукор в крові та що з цим робити

Гіпоглікемія – це стан, коли рівень глюкози (цукру) в крові падає нижче норми.

Бувало, що в’ялість після довгого робочого дня без перекусів "лікувалась" однією цукеркою? У таких випадках кажуть: "Мозку просто не вистачало глюкози".

Гіпоглікемія – це зниження рівня глюкози (цукру) в крові, яке справді може відчуватися після тривалого голодування навіть у цілком здорових людей.

Проте у діабетиків такий стан може мати інші причини, траплятися частіше та бути надзвичайно небезпечним.

"УП. Життя" використала джерела Healthline, Cleveland Clinic, Mayo Clinic, American Diabetes Association та NHS, щоб розповісти, які симптоми гіпоглікемії, від чого падає рівень цукру в крові та що робити в таких випадках.

Що таке гіпоглікемія

Гіпоглікемія – це стан, коли рівень глюкози (цукру) в крові падає нижче норми. У людей з цукровим діабетом – нижче 3,9 ммоль/л, а у здорових людей – нижче 3,1 ммоль/л. Якщо клітини не отримують достатньо глюкози – організм не може звично виконувати свої функції.

РЕКЛАМА:

Навіть короткочасне зниження рівня глюкози крові може спричинити проблеми зі здоров’ям.

Низький рівень цукру в крові може виникнути у людей з діабетом, які приймають інсулін або інші ліки для зниження рівня глюкози крові. У людей без діабету гіпоглікемія трапляється значно рідше.

Якщо у вас діабет і ви відчуваєте будь-які симптоми зниження рівня цукру в крові – обов’язково перевірте рівень глюкози крові.

Люди з діабетом використовують глюкометр – спеціальний портативний прилад для вимірювання рівня глюкози в крові або ж безперервний монітор глюкози – пристрій, який розміщують під шкірою для безперервного контролю глюкози крові. Ці засоби надзвичайно важливі для діабетиків. Водночас у людей, які не хворіють на діабет, таких приладів немає, а гіпоглікемію можна запідозрити внаслідок появи певних симптомів.

До ознак низького рівня цукру в крові належать:

відчуття голоду ;

запаморочення;

відчуття розгубленості, тривоги або дратівливості;

пітливість;

тремтіння;

поколювання в губах;

прискорене серцебиття;

відчуття втоми або слабкості;

зміни зору, наприклад, розмитість зору.

Небезпечно бути за кермом, якщо ви відчуваєте симптоми зниження цукру крові. Ознаки гіпоглікемії можуть підвищити ризик потрапляння в аварію.

Деякі люди можуть мати низький рівень глюкози крові без жодних симптомів. Такий стан називається неусвідомленою гіпоглікемією.

При цьому у людей з діабетом рівень цукру в крові може значно знизитися, проте вони цього не помітять, що може спричинити появу важких симптомів. Тому людям з діабетом надзвичайно важливо щоденно контролювати рівень глюкози крові та харчуватися і приймати лікування відповідно до рекомендацій лікаря.

Дуже низький рівень цукру в крові може супроводжуватися судомами, втратою свідомості та бути небезпечним для життя.

Зверніться за невідкладною допомогою, якщо людина має симптоми важкої гіпоглікемії (поява судом, порушення дихання, втрата свідомості).

До ознак низького рівня цукру в крові належать відчуття голоду, запаморочення, відчуття розгубленості, тривоги або дратівливості. stokkete/Depositphotos

Чому падає рівень цукру в крові

Причини низького рівня цукру крові можуть відрізнятися залежно від того, чи є у людини діабет.

Гіпоглікемія може виникнути, якщо людина з діабетом:

приймає невірне дозування ліків для зниження рівня цукру крові, не дотримується рекомендацій лікаря;

їсть недостатню кількість їжі, яка не відповідає кількості прийнятих медикаментів (інсуліну до прикладу);

пропускаєте прийоми їжі;

їсть пізніше, ніж зазвичай, але приймаєте ліки у звичний час;

займаєтеся незапланованою, надмірною фізичною активністю без достатньої кількості їжі;

вживає алкоголь, який може вплинути на те, як організм контролює рівень цукру в крові.

Зниження цукру крові у людей без діабету може бути пов’язано з двома основними типами гіпоглікемії: реактивною та натще.

Реактивна гіпоглікемія трапляється тоді, коли низький рівень цукру в крові відчувається приблизно через дві-чотири години після їжі.

Це відбувається через раптовий стрибок, а потім падіння рівня цукру в крові після вживання певних продуктів, особливо простих вуглеводів, таких як білий рис, картопля, білий хліб, торти та тістечка.

Баріатричні операції (проводяться для лікування ожиріння) також можуть призвести до реактивної гіпоглікемії. Після деяких видів баріатричних операцій організм дуже швидко засвоює цукор, що може спричинити зниження рівня глюкози крові.

Зазвичай організм коригує реактивну гіпоглікемію самостійно, але вживання легкозасвоюваних вуглеводів (цукерки-льодяники, сік, мед тощо) може допомогти симптомам пройти швидше.

Гіпоглікемія натще трапляється достатньо рідко. У більшості людей без діабету відмова від їжі протягом тривалого часу (дотримання посту до прикладу) не призводить до гіпоглікемії. Це пов'язано з тим, що інші гормони в організмі та накопичена глюкоза здатні контролювати рівень цукру в крові.

Однак певні умови та ситуації можуть призвести до зниження рівня глюкози крові натщесерце навіть у людей без діабету:

Надмірне вживання алкоголю

Алкоголь заважає організму утворювати нові клітини глюкози. Якщо ви вживаєте надмірну кількість алкоголю протягом декількох днів і мало їсте – організм може вичерпати запаси глюкози.

Надниркова недостатність

Недостатність надниркових залоз спричиняє нижчий за норму рівень гормону кортизолу, який допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Низький рівень кортизолу може призвести до епізодів зниження рівня цукру крові.

Гіпоглікемія при неінсулярних пухлинах

Це рідкісний, але серйозний синдром, при якому різноманітні пухлини (доброякісні та злоякісні) виділяють надлишок інсуліноподібного фактора росту – гормону, який має подібну до інсуліну дію.

Надлишок інсуліноподібного фактора росту також викликає гіпоглікемію.

Інсулінома

Інсулінома – це рідкісна пухлина підшлункової залози, яка виробляє надлишок інсуліну, що може значно знизити рівень цукру крові.

Вплив медикаментів

У рідкісних випадках до гіпоглікемії можуть призвести ліки, не пов'язані з діабетом. (наприклад деякі антибіотики).

Якщо ви відчуваєте гіпоглікемію, але не маєте діабету, обов’язково зверніться до лікаря.

Люди з діабетом використовують глюкометр – спеціальний портативний прилад для вимірювання рівня глюкози в крові. NewAfrica/Depositphotos

Що робити, коли падає рівень цукру

При гіпоглікемії потрібно якомога швидше підвищувати низький рівень цукру в крові.

Американська діабетична асоціація рекомендує вживати щонайменше 15 г легкозасвоюваних вуглеводів, щоб підвищити рівень глюкози крові. Можна використати такі продукти:

цукерки-льодяники або желейні цукерки;

½ склянки недієтичної газованої води або соку;

1 столову ложку меду або цукру;

свіжі або сушені фрукти;

4 або 5 крекерів.

Шоколад не підходить для лікування гіпоглікемії, оскільки жири в його складі уповільнюють засвоєння вуглеводів, тому вони не впливають на рівень глюкози крові достатньо швидко.

Зачекайте 15 хвилин після їжі та знову перевірте рівень цукру в крові. Якщо рівень цукру в крові не перевищує 3,9 ммоль/л – з'їжте ще 15 г вуглеводів. Повторюйте це до тих пір, поки рівень цукру в крові не почне підвищуватися.

Водночас пам’ятайте що не варто переїдати, якщо рівень глюкози внормувався. Це може призвести до занадто високого рівня цукру в крові.

Якщо рівень цукру в крові залишається незмінним навіть після вживання легкозасвоюваних вуглеводів – негайно зверніться до лікаря або до екстреної медичної допомоги. Симптоми низького рівня цукру в крові зазвичай погіршуються, якщо їх не лікувати, та можуть стати небезпечними для життя.

У людей з цукровим діабетом гіпоглікемія виникає при рівні глюкози нижче 3,9 ммоль/л, а у здорових людей – нижче 3,1 ммоль/л. logoff/Depositphotos

Як тримати рівень цукру у нормі

Існує кілька способів, які можуть допомогти запобігти низькому рівню цукру крові:

Регулярно перевіряйте рівень глюкози, якщо у вас діабет.

Регулярна перевірка рівня цукру в крові допоможе утримувати його в нормі.

Лікар-ендокринолог порадить вам, як часто потрібно перевіряти глюкозу крові.

Не забувайте про перекуси.

Варто перекусити перед тим, як вийти з дому, якщо знаєте, що до наступного повноцінного прийому їжі пройде понад 5 годин або якщо відчуваєте зниження цукру в крові.

Корисно завжди мати під рукою багаті на вуглеводи перекуси (на випадок, якщо рівень цукру в крові знизиться, поки ви не вдома).

Вживайте вуглеводи при фізичних навантаженнях.

При виконанні фізичних вправ витрачається значна кількість енергії. Це може швидко призвести до зниження рівня цукру в крові, якщо ви не з'їли достатню кількість їжі перед навантаженнями.

Перевірте рівень цукру в крові за 1-2 години до тренування, щоб переконатися, що він знаходиться в межах норми.

Якщо цукор крові занадто низький – з'їжте продукти з вуглеводами у складі.

Якщо ви плануєте займатися спортом протягом години або довше чи відчуваєте симптоми гіпоглікемії – споживайте додаткові вуглеводи під час тренування.

Повідомте родичів та друзів про можливе зниження рівня цукру крові.

Якщо ви знаєте, що у вас можливий розвиток гіпоглікемії – обов’язково розкажіть про це вашим близьким. Поговоріть про те, як доглядати за вами, якщо рівень цукру в крові впаде занадто низько. Не забудьте розповісти про симптоми низького рівня цукру в крові, засоби допомоги при гіпоглікемії та виклик служби екстреної допомоги, якщо ви втратите свідомість.

Переконайтеся, що ваші рідні та друзі знають, що людині без свідомості не можна давати ніяких засобів перорально (через рот), оскільки це може призвести до задухи.

Дотримуйтеся рекомендацій фахівця.

Уточніть у свого лікаря, як краще контролювати рівень глюкози індивідуально для вас.

Обов’язково дотримуватися усіх рекомендацій щодо харчування та прийому і дозування ліків, щоб запобігти низькому рівню цукру в крові.

Вживання неправильної кількості їжі, невірне дозування медикаментів або приймання ліків у невірний час можуть призвести до зниження рівня цукру в крові. При діабеті важливо не пропускати планових візитів до свого лікаря, щоб він міг скоригувати ваш план лікування, коли це необхідно.