Науковці назвали три довготривалі наслідки COVID-19 у дітей

Діти, які перехворіли на коронавірус, мають значно вищі ризики виникнення проблем з нирками, серцево-судинною системою і шлунково-кишковим трактом порівняно з тими, хто не хворів.

Про це йдеться у дослідженні, яке проводили науковці зі Школи медицини Перельмана в Університеті Пенсильванії, повідомляє MedicalXpress.

Дослідження охопило понад два десятки закладів охорони здоров’я США. Медзаклади надали дані про пацієнтів, які перехворіли на коронавірус, і на основі цієї інформації дослідники робили свої спостереження.

Коронавірус спричиняє проблеми з нирками

Згідно з результатами дослідження, діти з коронавірусом мали на 17% вищий ризик розвитку хронічної хвороби нирок другої стадії (захворювання має умовно п’ять стадій, де друга – це легка стадія, а п’ята – критична).

Дослідники виявили ще одну закономірність: діти, що хворіли на COVID-19, мали на 35% вищий ризик хронічної хвороби нирок третьої стадії (помірної важкості). Ниркова недостатність виникала у період від одного місяця до двох років після інфікування.

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Ці ж тенденції підтверджуються в аналізі, що був нещодавно опублікований у JAMA Network Open, де дослідники вивчали електронні медичні записи 1,9 мільйона пацієнтів до 21 року.

Виявилось, що діти та підлітки, у яких під час гострої стадії коронавірусу були уражені нирки, мали на 29% вищий ризик виникнення додаткових хвороб нирок від трьох до шести місяців після інфікування.

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Проблеми зі шлунково-кишковим трактом

Дослідники встановили ще одну кореляцію: діти, які перехворіли на коронавірус, мали на 25% вищий ризик розладів шлунково-кишкового тракту у так званий "постгострий" період захворювання.

Також ризик виникнення подібних проблем зростав до 28% у період від шести місяців до двох років після захворювання.

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Проблеми з серцево-судинною системою

Дослідники виявили, що діти мають значно вищий ризик розвитку одного або кількох серцево-судинних захворювань, включаючи аритмії, запалення серця, біль у грудях, серцебиття та гіпертонію порівняно з тими, хто коронавірусом не хворів.

Причому, ці ризики зростали однаково – приблизно на 63% як серед тих дітей, які мали вроджену ваду серця, так і серед здорових.

"Загалом ці висновки підкреслюють той факт, що лікарям необхідно спостерігати за пацієнтами та виявляти тривалі ознаки і симптоми COVID-19. А також лікарі повинні бути готовими лікувати ці захворювання", – зауважив автор дослідження.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що тяжкість перебігу COVID-19 у дітей протягом пандемії залежить від віку пацієнта та варіанту вірусу.