Не лише зміна смаку та нюху: симптоми тривалого COVID-19, про які ви могли не знати
Тривалий COVID-19, або постковідний синдром – це симптоми, які зберігаються щонайменше протягом трьох місяців після первинного зараження коронавірусом.
Вчені вже виявили понад дві сотні таких ознак. Найпоширенішими серед них є втома, затуманення свідомості, лихоманка, проблеми зі сном, травленням і менструальним циклом, а також зміни смаку та нюху, депресія або тривожність.
Тривалість їхнього прояву залежить від віку, пише Health.
Фахівці стверджують, розуміння поширених і рідкісних симптомів затяжного перебігу COVID-19 може допомогти з’ясувати, що коїться з організмом, виключити інші хвороби і як собі допомогти.
Загальні симптоми
Люди з тривалим перебігом коронавірусної хвороби можуть відчувати симптоми, подібні до тих, що були, коли вони вперше захворіли на COVID-19, зокрема кашель, ломота в тілі, біль у горлі та головний біль.
Також можуть бути:
- лихоманка;
- втома, яка погіршує повсякденне життя;
- погіршення самопочуття після розумових чи фізичних навантажень.
Симптоми, пов’язані зі шлунково-кишковим трактом
Тривалий COVID-19 може вплинути й на здоров'я травної системи. Результати досліджень свідчать, що люди з затяжним коронавірусом мають підвищений ризик виникнення розладів шлунково-кишкового тракту, зокрема гастроезофагеальної рефлюксної хвороби – закидання шлункового вмісту в стравохід.
Також пацієнти можуть скаржитися на:
- закрепи;
- діарею;
- біль у животі.
Симптоми, пов’язані з дихальною та серцево-судинною системами
Затяжний COVID-19 впливає також на здоров’я серця та дихальних шляхів.
Вчені дійшли до висновку, що затяжний перебіг COVID-19 може підвищити ризик виникнення серцево-судинних захворювань, зокрема синдрому тахіаритмії (збільшення частоти серцевого ритму), серцевої недостатності та інсульту.
Окрім того, пацієнти можуть потерпати від:
- болю у грудях;
- кашлю;
- задишки або утрудненого дихання;
- змін ритму серцебиття.
Симптоми пов’язані з нервовою системою
Тривалий COVID-19 може призвести до проблем з нервовою системою. Серед них:
- затуманення свідомості;
- труднощі з концентрацією;
- зміна нюху чи смаку;
- депресія чи тривожність;
- головний біль;
- запаморочення;
- проблеми з пам’яттю чи сном;
- шум у вухах;
- відчуття "мурашок" чи оніміння кінцівок.
Інші симптоми, про які повідомляють пацієнти
Загалом виокремлюють понад 200 ознак тривалого COVID-19. Дослідники виявили й інші можливі наслідки захворювання, зокрема:
- зміни менструального циклу і важчий перебіг передменструального синдрому (ПМС);
- еректильна дисфункція;
- випадіння волосся;
- охриплість голосу;
- біль у суглобах та м’язах;
- висипи на шкірі;
- зниження лібідо.
Утім, дослідники зазначають, що тривалий COVID-19 досі не вивчений до кінця. Велика кількість людей стикаються з симптомами, які потребують наукового пояснення та аналізу.