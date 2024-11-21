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Не лише зміна смаку та нюху: симптоми тривалого COVID-19, про які ви могли не знати

Віра Шурмакевич — 21 листопада, 09:00
Не лише зміна смаку та нюху: симптоми тривалого COVID-19, про які ви могли не знати
Дослідники виявили нові симптоми тривалого COVID-19
AndrewLozovyi/Depositphotos

Тривалий COVID-19, або постковідний синдром – це симптоми, які зберігаються щонайменше протягом трьох місяців після первинного зараження коронавірусом.

Вчені вже виявили понад дві сотні таких ознак. Найпоширенішими серед них є втома, затуманення свідомості, лихоманка, проблеми зі сном, травленням і менструальним циклом, а також зміни смаку та нюху, депресія або тривожність.

Тривалість їхнього прояву залежить від віку, пише Health.

Фахівці стверджують, розуміння поширених і рідкісних симптомів затяжного перебігу COVID-19 може допомогти з’ясувати, що коїться з організмом, виключити інші хвороби і як собі допомогти.

Загальні симптоми

Люди з тривалим перебігом коронавірусної хвороби можуть відчувати симптоми, подібні до тих, що були, коли вони вперше захворіли на COVID-19, зокрема кашель, ломота в тілі, біль у горлі та головний біль.

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Також можуть бути:

  • лихоманка;
  • втома, яка погіршує повсякденне життя;
  • погіршення самопочуття після розумових чи фізичних навантажень.

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Симптоми, пов’язані зі шлунково-кишковим трактом

Тривалий COVID-19 може вплинути й на здоров'я травної системи. Результати досліджень свідчать, що люди з затяжним коронавірусом мають підвищений ризик виникнення розладів шлунково-кишкового тракту, зокрема гастроезофагеальної рефлюксної хвороби – закидання шлункового вмісту в стравохід.

Також пацієнти можуть скаржитися на:

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Симптоми, пов’язані з дихальною та серцево-судинною системами

Затяжний COVID-19 впливає також на здоров’я серця та дихальних шляхів.

Вчені дійшли до висновку, що затяжний перебіг COVID-19 може підвищити ризик виникнення серцево-судинних захворювань, зокрема синдрому тахіаритмії (збільшення частоти серцевого ритму), серцевої недостатності та інсульту.

Окрім того, пацієнти можуть потерпати від:

  • болю у грудях;
  • кашлю;
  • задишки або утрудненого дихання;
  • змін ритму серцебиття.

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Симптоми пов’язані з нервовою системою

Тривалий COVID-19 може призвести до проблем з нервовою системою. Серед них:

  • затуманення свідомості;
  • труднощі з концентрацією;
  • зміна нюху чи смаку;
  • депресія чи тривожність;
  • головний біль;
  • запаморочення;
  • проблеми з пам’яттю чи сном;
  • шум у вухах;
  • відчуття "мурашок" чи оніміння кінцівок.

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Інші симптоми, про які повідомляють пацієнти

Загалом виокремлюють понад 200 ознак тривалого COVID-19. Дослідники виявили й інші можливі наслідки захворювання, зокрема:

Утім, дослідники зазначають, що тривалий COVID-19 досі не вивчений до кінця. Велика кількість людей стикаються з симптомами, які потребують наукового пояснення та аналізу.

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