Працювати стоячи чи сидячи? Вчені дослідили вплив на здоров’я тривалого перебування на ногах

Останнім часом набирають популярності столи для роботи стоячи, які нібито є порятунком від безперервного сидіння в офісі.

Однак вчені кажуть, що від тривалого стояння не тільки немає жодної користі, воно ще й може підвищувати ризик виникнення варикозу та утворення тромбів у ногах.

Про це йдеться у дослідженні австралійських вчених, опублікованому в науковому журналі International Journal of Epidemiology, пише The Guardian.

У ньому проаналізували дані понад 80 тисяч дорослих з Великої Британії, які не мали серцевих захворювань. Під час експерименту вони носили пристрої на зап'ястях для відстеження руху.

Вчені виявили, що перебування на ногах понад дві години на день може збільшити ризик розвитку варикозного розширення вен і тромбозу глибоких вен.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, після двогодинного стояння, кожні додаткові 30 хвилин на ногах збільшують ризик розвитку хвороб системи кровообігу на 11%.

Також дослідники не знайшли жодних доказів того, що стояння знижує ризик серцевих захворювань, таких як інсульт, серцева недостатність та ішемічна хвороба серця.

Натомість вчені радять людям, які сидять або стоять протягом тривалого часу, запланувати регулярний рух протягом іншої частини дня.

"Робіть регулярні перерви, гуляйте, ходіть на зустрічі пішки, користуйтеся сходами, робіть регулярні перерви під час поїздок на великі відстані або використовуйте обідню перерву, щоб вийти з-за столу і трохи порухатися", – наголосив співавтор дослідження Еммануель Стаматакіс.

Нагадаємо, вчені назвали вид ходьби, який найкраще спалює калорії – він підійде навіть для малорухливих людей.