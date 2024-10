Підійде навіть для малорухливих: вчені назвали вид ходьби, який найкраще спалює калорії

Італійські науковці зʼясували, що короткі прогулянки з зупинками для відпочинку потребують більших витрат енергії, ніж безперервна ходьба.

Дослідження опублікували в журналі Proceedings of the Royal Society B, повідомляє The Guardian.

Науковці пояснили, що для початку ходьби потрібно більше енергії, ніж на пізніх етапах прогулянки, коли тіло вже розігрілося.

Щоб дійти таких висновків, вчені відібрали 10 здорових добровольців, які бігали на доріжці, ходили й підіймалися сходами під наглядом дослідників. Тренування мали різну інтенсивність і тривали від 10 секунд до 4 хвилин.

Науковці вимірювали темп ходьби, щоб зʼясувати енергетичні витрати учасників під час коротких і довгих прогулянок.

"Коли ми ходимо короткими проміжками, ми споживаємо більше кисню і витрачаємо більше енергії, щоб подолати ту саму відстань. Це як автомобіль, який споживає більше пального протягом перших кількох кілометрів, ніж потім", – каже дослідник з Міланського університету і перший автор дослідження Франческо Лучано.

Випробування показали, що ходьба або підйом по сходах по 10-30 секунд вимагає на 20-60% більше кисню, ніж подолання тієї ж відстані за один безперервний сеанс. Відповідно, людина витрачає більше енергії, хоч і не так довго перебуває у русі.

Вчені пояснили це тим, що на початку кожної прогулянки витрачається більше енергії, щоб розігнатися, ніж наприкінці вправи, коли тіло вже ефективно рухається. Отже, краще ходити й зупинятися, щоб потім знову починати йти, ніж просто безперервно рухатися.

Ці рекомендації можуть бути корисними і для здорових людей з малорухливим способом життя, і для пацієнтів з ожиріння, і для літніх людей.

Зрештою, результати цього дослідження можуть допомогти медикам у розробці програм реабілітації для людей з обмеженою мобільністю, зокрема тих, хто переніс інсульт.

"Зазвичай дослідники вимірювали енерговитрати під час багатохвилинної ходьби. Однак багато людей навіть не здатні так довго ходити. Подумайте про людей похилого віку або людей з порушеннями ходи.

Якщо ми хочемо розробити програми для підвищення фізичної активності або фізичних вправ для цих людей, ми повинні переосмислити, як оцінити їхні енергетичні потреби та адаптуватися до них. Розуміння енергетичних потреб під час коротких прогулянок може допомогти нам просувати фізичну активність у більш інклюзивний спосіб", – додає Лучано.

Нагадаємо, раніше вчені пояснили, як щоденна ходьба впливає на здоров’я серця, і яку хворобу може профілактувати швидка ходьба.