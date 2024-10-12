У Бразилії шість пацієнтів заразилися ВІЛ після трансплантації органів
У Бразилії у шістьох пацієнтів виявили ВІЛ після трансплантації органів.
Інфіковані органи надала служба донорства Ріо-де-Жанейро, повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Бразилії.
Спершу на погіршення стану здоров'я поскаржився пацієнт, якому пересадили серце. Лікарі зробили низку обстежень, серед них й аналіз на ВІЛ. Він виявився позитивним. Після цього у двох інших пацієнтів, яким пересадили по нирці, також виявили ВІЛ.
Деталей стосовно трьох інших пацієнтів поки що не оприлюднили.
Наразі поліція розслідує, хто відповідальний за помилкові аналізи органів у двох донорів, від яких пересадили органи 6 людям.
За даними Міністерства охорони здоров’я, інших пацієнтів, які перенесли трансплантацію, також обстежували на ВІЛ-інфекцію, але подібних прецедентів не було.
Лікарі висловили занепокоєння, що серйозна помилка може підірвати довіру суспільства до служби органів і зменшити кількість донорів.
У Ріо-де-Жанейро роблять трансплантації органів з 2006 року. За цей час вже понад 16 000 людей отримали донорські органи.
Нагадаємо, у світі вже сім людей змогли побороти вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). Останньому пацієнту для цього зробили трансплантацію стовбурових клітин, не резистентних до ВІЛ.