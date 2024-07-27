У світі вже сьома людина вилікувалася від ВІЛ: як це можливо

У світі вже сьома людина вилікувалася від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

60-річний чоловік із Німеччини одужав після трансплантації стовбурових клітин, не резистентних до вірусу.

Він є другою людиною у світі, якій пересадили такі стовбурові клітини, пише Nature.

"Я дуже здивована, що це спрацювало", – каже Равіндра Гупта, мікробіолог з Кембриджського університету.

Першою людиною, яка одужала від ВІЛ після трансплантації кісткового мозку для лікування раку крові, був Тімоті Рей Браун, якого називали "берлінським пацієнтом."

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Брауну та кільком іншим людям пересадили спеціальні донорські стовбурові клітини, які містили мутацію в гені, що кодує рецептор CCR5. Більшість штамів ВІЛ використовують саме цей рецептор для проникнення в імунні клітини.

Тому багато вчених вирішили, що мутація в гені CCR5 допоможе у лікуванні ВІЛ-інфекції. Але на 25-й Міжнародній конференції зі СНІДу в Мюнхені медики презентували інший підхід.

Пацієнт, якого називають "наступним берлінським пацієнтом", отримав стовбурові клітини від донора, який мав лише одну копію мутованого гена. А отже пошук ліків проти ВІЛ – це не тільки про CCR5, каже австралійська інфекціоністка Шерон Левін.

Зрештою, результати дослідження розширюють коло донорів для трансплантації стовбурових клітин.

Приблизно 1% людей європейського походження мають мутації в обох копіях гена CCR5, але близько 10% людей з таким походженням мають одну мутовану копію CCR5.

Сьомому пацієнту, який одужав від ВІЛ, вперше поставили діагноз у 2009 році. У 2015 році у нього розвинувся гострий мієлоїдний лейкоз – онкозахворювання крові, яке починається у кістковому мозку.

Лікарі не змогли знайти донора стовбурових клітин, який мав би мутації в обох копіях гена CCR5, але відшукали донорку, яка мала одну мутовану копію. У 2015 році пацієнту зробили трансплантацію стовбурових клітин.

"Лікування раку пройшло дуже добре. Протягом місяця стовбурові клітини кісткового мозку пацієнта були замінені на донорські. Пацієнт перестав приймати антиретровірусні препарати, які пригнічують ВІЛ, у 2018 році. І зараз, майже через шість років, дослідники не бачать, щоб ВІЛ реплікувався в організмі пацієнта", – каже імунолог Крістіан Геблер з Медичного центру "Шаріте – Берлінський університет".

Попередні спроби трансплантації стовбурових клітин від донорів зі звичайними генами CCR5 не давали таких результатів: вірус знову з'являвся за кілька тижнів або місяців після того, як ВІЛ-інфіковані люди припиняли антиретровірусну терапію.

Лише до однієї людини з такими трансплантованими клітинами ("женевський пацієнт"), вірус не повертався щонайменше протягом 32 місяців.

Нагадаємо, за останніми даними ООН, у світі живе 39,9 мільйона людей з ВІЛ, але майже чверть із них досі не отримують життєво необхідного лікування. Кількість нових ВІЛ-інфекцій знизилася на 39% з 2010 року, але у трьох регіонах досі зростає кількість нових випадків.

А влітку 2023 року у світі з’явилася шоста людина, яку вилікували від ВІЛ.