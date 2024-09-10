У Львові провели рідкісну трансплантацію: чоловікові одночасно пересадили серце і нирку

У Львові вдруге в історії України провели унікальну операцію – 58-річному хворому в ході одного втручання трансплантували серце та нирку. Раніше таку процедуру проводили фахівці Інституту серця, що в Києві.

У Першому медичному об’єднанні Львова розповіли, що проблеми зі здоров’ям у львів’янина Віктора Абрашкіна почалися 18 років тому. Тоді 40-річному чоловікові діагностували ниркову недостатність. Тривалий час його життя підтримували завдяки медикаментозному лікуванню.

Однак три роки потому Віктор переніс інфаркт, який призвів до повної відмови нирок. Відтоді хворому довелося регулярно проходити процедуру гемодіалізу – штучного очищення крові. Згодом серцевий напад повторився.

Перше медичне об'єднання Львова Перше медичне об'єднання Львова Перше медичне об'єднання Львова

"Упродовж наступних півтора року життя чоловіка перетворилося на суцільну муку. Він не міг вдихнути на повні груди та втрачав останні сили, яких ставало хіба що на те, аби витримати чергову процедуру діалізу", – розповідають про стан Віктора в медичному закладі.

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За словами лікарів, покращити стан здоров’я львів’янина могла лише процедура трансплантації відразу двох органів – перед пересадкою нирки, чоловік обов’язково мав би отримати нове серце.

"Мені бракувало повітря. Я не міг пройти і метра, не міг навіть спати. Щоночі моя дружина та донька контролювали, чи я дихаю. Це було важко, я вже думав, що це мої останні дні", – згадує чоловік свій стан перед операцією.

У день народження Віктора дружина запропонувала з'їздити до Центру трансплантології. Жінка знала про заплановану операцію, але сказала чоловікові про те, що на нього нібито чекає забір біологічних матеріалів для аналізу.

"Щоб я не нервував, дружина не сказала мені, що з’явився донор і ми їдемо на трансплантацію. Як приїхали, то я був у шоці!

Уявляєте, в мій День народження я отримав шанс на друге життя!" – згадує Віктор Абрашкін.

Медичні фахівці закладу провели трансплантацію в два етапи: спершу пересадили чоловікові нове серце, яке успішно "запустилося", а потім повторили процедуру з ниркою.

Як розповів керівник Центру Максим Овечко, обидва органи почали працювати ще в операційній.

"Ми дуже пишаємося, адже за весь час незалежної України – це лише друга така трансплантація і вона успішна", – зізнається Максим Овечко.

У медичному закладі стверджують, що після операції минуло чотири місяців. За цей період Віктор зміг частково повернутися до активного способу життя – він може дихати на повні груди, гуляти лісом і навіть їздити на велосипеді.

"Безмежно дякуємо рідним донора за ухвалення непростого рішення, яке допомогло врятувати одразу декілька життів. Світла пам’ять донору", – додають співробітники закладу.

Нагадаємо, львівські лікарі в ході оперативного втручання видалили 51-річній пацієнтці гігантську пухлину матки – фіброма була розміром з футбольний м’яч і вагою понад 5 кілограмів.