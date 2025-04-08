У Британії 36-річна жінка, якій сестра віддала свою матку, народила доньку

У Великобританії 36-річна жінка, якій трансплантували матку рідної сестри, народила здорову дівчинку.

Про це повідомляє The Guardian.

Грейс Девідсон народилася з рідкісним захворюванням, через яке у неї від народження була відсутня матка. Водночас яєчники у жінки працювали та виробляли яйцеклітини.

Перед тим, як записатися на операцію з трансплантації органу, подружжя пройшло лікування безпліддя. Лікарі відібрали у жінки сім ембріонів і заморозили їх для подальшого штучного запліднення.

У лютому 2023 року Грейс Девідсон пересадили матку від її 42-річної сестри – Емі Перді, яка на той момент вже мала двох доньок. Через кілька місяців один із заморожених ембріонів підсадили за допомогою техніки штучного запліднення (ЕКЗ).

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Для того, аби організм жінки не відторгнув пересаджений орган, упродовж всієї вагітності вона приймала імунодепресанти.

Дитина народилась у лютому 2025 року під час проведення планового кесаревого розтину в лікарні у Лондоні. Дівчинку назвали Емі Ізабель. Емі – на честь сестри, та Ізабель – на честь лікарки-хірурга Ізабель Кірога, яка працює над розвитком техніки трансплантації.

"Для мене це повна радість, захоплення. Я дуже щаслива за Ангуса та Грейс, вони чудова пара. Це фантастика", – поділилась емоціями Ізабель Кірога.

Це перший випадок у Британії, коли виносити дитину змогла жінка з пересадженою маткою. Загалом у світі перший такий випадок стався у 2014 році, повідомляє BBC. Відтоді хірурги провели близько 135 таких трансплантацій у різних країнах, зокрема США, Китаї, Франції, Німеччині, Індії та Туреччині.

Загалом 65 жінок, яким пересадили матки, змогли виносити та народити дітей.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як працює система трансплантації в Україні.