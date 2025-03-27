Китайські лікарі вперше розповіли про успішну трансплантацію свинячої печінки людині

Китайські лікарі, які рік тому пересадили пацієнтові з діагностованою смертю мозку генетично модифіковану печінку свині, вперше поділилися результатами операції.

У дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature, вони розповіли, що орган функціонував в організмі впродовж 10 днів – він успішно виробляв жовч і не демонстрував ознак відторгнення.

Науковці також зазначають, що результати трансплантації відкрили потенціал використання печінки свині як "проміжного органу" для пацієнтів, які очікують на трансплантацію, або підтримувати функцію печінки, поки їхня власна відновлюється, пише The Guardian.

"Ми вперше спробували з'ясувати, чи зможе свиняча печінка добре працювати в організмі людини і чи зможе вона замінити рідну печінку в майбутньому.

Це наша мрія – досягти цього", – сказав професор Лін Ван, який очолював дослідження.

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Таку трансплантацію печінки провели 50-річному чоловікові, у якого діагностували смерть мозку внаслідок важкої черепно-мозкової травми. Власна печінка пацієнта була неушкодженою. Під час операції, яка тривала понад 10 годин, лікарі підключили до кровообігу свинячу печінку, як додаткову.

Орган свині мав 6 генетичних модифікацій, які мали б "олюднити" печінку і запобігти її відторгненню. Зокрема, йдеться про деактивацію генів, що сприяють виробленню цукрів на поверхні свинячих клітин.

Після трансплантації свиняча печінка почала функціонувати, зокрема виробляти жовч.

"Ми отримали переконливі докази сумісності, і це дуже хвилююче. Зазвичай, якщо ви пересадите орган свині, то він буде мертвим через кілька хвилин через гостре відторгнення", – сказав Пітер Френд, професор трансплантології в Оксфордському університеті (Англія).

Команда науковців каже, що достеменно невідомо, чи змогла б печінка повністю підтримати пацієнта, враховуючи, що у нього вже був свій орган.

Навіть якщо свиняча печінка лише частково замінить функцію печінки, вона все одно може бути цінною для проміжної трансплантації.

"Вони, по суті, "під’єднують" печінку до головної артерії, яка тягнеться від ноги до серця. Завдяки цьому операція безпечніша, а ризик виникнення ускладнень набагато менший. Також орган можна видалити, коли він буде непотрібним", – пояснив Пітер Френд.

Трансплантовану печінку видалили через 10 днів на прохання сім'ї пацієнта.

Нагадаємо, це не перший випадок, коли людям пересаджують геномодифіковані органи свині.

Так, у вересні 2023 року у США чоловікові пересадили серце свині, щоб продовжити йому життя.

У березні 2024-го американські лікарі вперше пересадили живій людині нирку свині. Однак пацієнт помер майже через два місяці після операції.

Другою людиною, якій провели таке втручання, стала 54-річна американка. Згодом пересаджений орган видалили.