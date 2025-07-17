У Британії народилися діти, зачаті новим методом ЕКЗ: він допомагає уникнути важких хвороб

У Великій Британії народилися восьмеро здорових малюків завдяки новаторській процедурі екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) з використанням ДНК інших людей.

За допомогою цього методу лікарі отримали ембріони, які не матимуть невиліковних генетичних захворювань, пишуть The Guardian та CNN.

У більшості клітин людського тіла є основний набір генів, що зберігаються в ядрі (близько 20 тисяч), а також сотні й тисячі мітохондрій. Ці крихітні структури оточують ядро і мають власний унікальний набір із 37 генів.

Мітохондрії виконують життєво важливу функцію – виробляють енергію, необхідну для роботи всіх клітин. Мутації в цих генах можуть пошкодити або повністю "вивести з ладу" мітохондрії. Це може мати катастрофічні наслідки для здоров'я людини.

Люди успадковують всі свої мітохондрії від біологічної матері. Мутації в крихітних структурах можуть вплинути на всіх її дітей.

РЕКЛАМА:

Мітохондріальні захворювання зазвичай проявляються в ранньому дитинстві, коли органи, які потребують багато енергії (мозок, серце та м'язи), починають функціонувати неправильно. Приблизно одна дитина з п’яти тисяч новонароджених має мітохондріальні захворювання.

Однак тепер лікарі розробили процедуру, яка допоможе запобігти успадкуванню дітьми мутованих мітохондрій. Її етапи та результати описали у науковому журналі New England Journal of Medicine.

Читайте також : У США штучний інтелект допоміг безплідній парі зачати дитину: як це можливо

Що відомо про метод?

Спочатку яйцеклітину матері запліднюють спермою батька. Потім генетичний матеріал (ядро) з цієї заплідненої яйцеклітини переносять у здорову донорську яйцеклітину, з якої вже видалили її власне ядро. Зрештою її імплантують у матку жінки для настання вагітності.

У такий спосіб науковці створили ембріон, який має повний набір хромосом від біологічних батьків і здорові мітохондрії донора.

Таким чином народилися 8 здорових дітей, зокрема однояйцеві близнюки. Всього 4 дівчинки і 4 хлопчики.

Після народження в однієї дитини виникла інфекція сечовивідних шляхів, яку успішно вилікували. Інша – мала тимчасові м'язові посмикування, що минули самостійно. У третьої – виявили підвищений рівень жиру в крові та порушення серцевого ритму, які також були проліковані. Цей стан, ймовірно, був пов'язаний з проблемами, що виникли у матері під час виношування дитини. Ще одна вагітність досі триває.

Генетичні тести підтвердили, що у новонароджених або зовсім не було, або був дуже низький рівень мутованих мітохондрій. Утім, їхня невелика кількість все ж передалася від матері. Дослідники стверджують, що цієї кількості недостатньо для розвитку захворювання. Але методику ще можна вдосконалити.