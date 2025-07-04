У США штучний інтелект допоміг безплідній парі зачати дитину: як це можливо

Після 18 років невдалих спроб завагітніти та численних курсів екстракорпорального запліднення (ЕКЗ), американське подружжя нарешті очікує на свого первістка. Зачати дитину вони змогли завдяки новому методу STAR (Sperm Tracking and Recovery), що передбачає застосування штучного інтелекту.

Жінка стала першою пацієнткою, вагітність якої настала завдяки цій новій технології, пише CNN.

Для американської пари, яка побажала залишитися анонімною, всі спроби народити дитину були безуспішними через азоспермію у чоловіка – відсутність сперматозоїдів у спермі.

Якщо зразок здорової сперми містить сотні мільйонів сперматозоїдів, то у чоловіків з азооспермією їхня кількість вкрай низька і виявити їх під мікроскопом дуже важко.

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Подружжя звернулося до Центру лікування безпліддя Колумбійського університету (США). Його фахівці запропонували спробувати новаторський метод STAR – використовуючи ШІ, ця унікальна технологія дає змогу виявити та вилучити приховані сперматозоїди.

Для проведення процедури чоловікові потрібно було лише надати команді дослідників зразок своєї сперми. Науковці проаналізували її за допомогою штучного інтелекту та знайшли три приховані сперматозоїди. Їх використали для запліднення яйцеклітин дружини за допомогою ЕКЗ.

"Мені знадобилося два дні, щоб повірити, що я справді вагітна. Я досі прокидаюся вранці і не можу збагнути, правда це чи ні", – каже майбутня мама.

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У чому полягає новаторський метод STAR?

Директор Центру фертильності Колумбійського університету доктор Зев Вільямс і його колеги витратили п'ять років на розробку цього методу.

"Пацієнт надав зразок сперми, і висококваліфіковані техніки два дні шукали в ньому сперматозоїди. Вони нічого не знайшли. Ми перенесли його до системи STAR на основі штучного інтелекту, і за годину вона знайшла 44 сперматозоїди. Саме тоді ми зрозуміли, що це змінить правила гри і матиме велике значення для пацієнтів", – розповів Вільямс.

Зразок сперми поміщають на спеціально розроблений чип під мікроскопом. Система STAR, що розшифровується як Sperm Tracking and Recovery, підключається до нього за допомогою високошвидкісної камери та потужної технології візуалізації для сканування зразка. Менш ніж за годину вона робить понад 8 мільйонів зображень, щоб знайти сперматозоїди.

Щойно його знайдено, система миттєво ізолює його у спеціальне середовище. Таким чином ембріологи мають можливість вилучити сперматозоїди, які б вони не змогли ідентифікувати власними очима.

"Примітно те, що замість звичайних [200-300 мільйонів] сперматозоїдів у типовому зразку, у чоловіків з азоспермією може бути лише два чи три сперматозоїдів. Не 2 чи 3 мільйони, а буквально 2-3 одиниці. Але завдяки точності системи STAR навіть ці кілька клітин можна використовувати для успішного запліднення", – сказав Вільямс.