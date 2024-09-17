Світом шириться новий варіант COVID-19: що треба знати про симптоми XEC

У світі шириться новий варіант COVID-19 під назвою XEC, який незабаром може стати домінантним.

Новий субваріант "Омікрону" вперше виявили у Німеччині в червні 2024 року, повідомляють BBC News та USA Today.

Аналітик даних про COVID-19 Майк Хані стверджує, що субваріант XEC вже зафіксували у 27 країнах: Великій Британії, США, Данії, Нідерландах, Польщі, Норвегії, Люксембурзі, Китаї тощо.

Причому найбільше зростання кількості випадків ХЕС відбулося у Данії та Німеччині.

Чого очікувати від XEC

Директор Інституту генетики Університетського коледжу Лондона, професор Франсуа Баллу сказав ВВС, що XEC має "незначну перевагу в передачі" над іншими субваріантами, проте вакцини все одно мають забезпечувати хороший захист.

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Франсуа Баллу припускає, що XEC може стати домінантним підваріантом протягом зими.

The Los Angeles Times також повідомляли, що попередні субваріанти FLiRT, які спричинили літній спалах, "поступилися місцем" заразнішому XEC.

"Вивчення XEC тільки починається в усьому світі та у нас. І це займе багато тижнів, кілька місяців, перш ніж він дійсно закріпиться і викличе хвилю", – сказав директор науково-дослідного інституту Scripps Research Translational Institute Ерік Топол.

Що відомо про симптоми

Центр з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) поки що не підтверджував, чи існують якісь унікальні симптоми, характерні для варіанту XEC.

Стандартними симптомами коронавірусу є:

лихоманка;

озноб;

кашель;

задишка або утруднене дихання;

втома;

біль у м'язах або тілі;

головний біль;

втрата смаку або нюху;

біль у горлі;

закладеність носа чи нежить;

нудота, блювота;

діарея.

Нагадаємо, раніше Ігор Кузін розповідав, що осінній спалах в Україні "малоймовірний", але можуть з'являтися нові мутації вірусу.