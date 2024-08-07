FLiRT вже в Україні. Що треба знати про літній спалах COVID-19, і наскільки він небезпечний

Спалах COVID-19 у світі зафіксували на початку літа, коли нові субваріанти "Омікрону" почали масово поширюватися у США.

Тепер мутований коронавірус почав активніше поширюватися і в Україні. 5 серпня Міністерство охорони здоров’я повідомило про зростання захворюваності в країні.

"COVID-19 досі з нами, і збудник циркулює в усіх країнах", – заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я 6 серпня.

У липні 2024 року в Україні виявили трьох пацієнтів з новим субваріантом COVID-штаму "Омікрон" під назвою FLiRT. У Києві захворіли дві жінки, а в Івано-Франківській області – чоловік віком 60+ років.

Чому COVID-19 повернувся і чи зникав він взагалі? Що унікального у варіанті FLiRT і чи треба його боятися? Кому треба вакцинуватися і як захиститися від коронавірусу в умовах війни?

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На ці запитання "УП. Життя" відповіли:

Федір Лапій , дитячий інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики;

, дитячий інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики; Ігор Кузін , заступник міністра охорони здоровʼя України, Головний державний санітарний лікар України.

COVID-19 повертається? Що треба знати про літній спалах

В Україні тільки протягом липня виявили 8 тисяч випадків COVID-19 Фото: SyhinStas/Getty Images

Протягом останніх 4 років епідеміологи Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) у США фіксують сезонні зростання кількості хворих на COVID-19 у різні пори року, пише ВВС. Але цього року літній сплеск захворюваності був більшим, ніж у 2023-му.

ВООЗ також зафіксувала зростання кількості випадків коронавірусної інфекції.

"Дані нашої системи епідеміологічного нагляду, яка охоплює 84 країни, свідчать про те, що відсоток позитивних тестів на SARS-CoV-2 зростає протягом кількох тижнів.

Загалом позитивний результат тесту перевищує 10%, але цей показник коливається залежно від регіону. В Європі відсоток позитивних результатів перевищує 20%", – сказала епідеміолог Марія Ван Керхове із ВООЗ.

Зростання кількості інфікованих фіксують, зокрема, в Україні. І воно може бути пов'язане з варіантом FLiRT – останньою еволюцією збудника COVID-19 під назвою "Омікрон".

"Як офіційні, так і неофіційні канали інформації щодо COVID-19 чітко підтверджують, що захворюваність зростає. Зокрема, директорка Львівського обласного Центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко повідомила про збільшення кількості хворих у Львівській області", – розповідає інфекціоніст Федір Лапій.

В Україні тільки протягом липня виявили COVID-19 у понад 8 тисяч людей по всій країні. За даними МОЗ, найбільше захворюваність зросла в Дніпропетровській області (в 4 рази), Одеській – (у 2,4 раза), Сумській – (2,6 раза) та у місті Києві – (в 7,3 раза).

З травня по липень було зареєстровано 11 летальних випадків внаслідок COVID-19. Померли 7 жінок і 4 чоловіків. Усі померлі були літніми людьми віком 65+ років та не мали профілактичних щеплень проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців, розповідає заступник міністра охорони здоровʼя України Ігор Кузін.

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій Фото: Сергій Теміренко

При цьому, за словами інфекціоніста Федора Лапія, реальна кількість хворих може бути дещо більшою.

"Відтоді як були скасовані карантинні заходи та надзвичайну ситуацію через COVID-19, статистика по коронавірусній інфекції збирається трохи інакше. Дані не так оперативно надходять, і багато людей самостійно йдуть в аптеку, купують експрес-тести.

Або мають легкий перебіг хвороби, і цей випадок може не потрапити в загальну статистику, де переважно відображені випадки, які потребують госпіталізації", – розповідає Федір Лапій.

Які варіанти вірусу поширюються в Україні та світі

Заступник міністра охорони здоровʼя України Ігор Кузін Фото: МОЗ

Ще у 2023 році у США був виявлений так званий штам JN.1, який належить до варіанту "Омікрон" і є "батьком" групи варіантів FLiRT. А на початку весни 2024 року почали поширюватися його "нащадки" з абревіатурами JN і КР (КР.1, КР.2, КР.3 тощо).

Зараз територією України циркулює 10 різновидів вірусу SARS-CoV-2 – це різні субваріанти "Омікрону". Останній із них – FLiRT, який має нові мутації у спайк-білку.

"Коронавірус постійно мутує, як і грип. Основним штамом, довкола якого і досліджують відхилення/мутації, наразі залишається варіант Omicron. FLiRT – це його новий субваріант.

Він швидше вражає ослаблений імунітет, а захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби", – розповів Ігор Кузін.

FLiRT також активно поширюється у США, Великій Британії, Німеччині та інших країнах Європи. У липні 2024 року Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) повідомив, що варіант FLiRT під назвою КР.2 домінує у Штатах і становить понад 28% випадків COVID-19.

Чому вірус поширюється активніше?

Мутації допомагають вірусу ставати більш заразним Фото ілюстративне: Andriy Onufriyenko/Getty Images

Вірус постійно змінюється – це його властивість, що закріплена еволюцією. "Виживають" і краще "пристосовуються" ті його мутовані варіанти, які легше проникають у клітини тіла й уникають дії антитіл, що виробляються клітинами імунної системи людини.

У його спайковому білку зʼявляються нові мутації, що і визначає нові варіанти й субваріанти, пояснює Федір Лапій.

На думку лікаря, через це вірус може поширюватися дещо активніше. Простіше кажучи, мутації допомагають вірусу ставати більш заразним.

"COVID-19 має характеристику сезонної інфекції, поширеність якої зростає під час холодної пори року. Раніше ми кожного року мали два підйоми захворюваності: в середині осені та наприкінці зими. Але влітку він нікуди не зникав, на відміну від грипу, який має чіткі риси сезонної інфекції.

Немає нічого дивного в тому, що вірус продовжує свою еволюцію і має нові мутації", – каже інфекціоніст.

А лікарка невідкладної допомоги та доцентка Університету Джорджа Вашингтона Ліана Вен у коментарі CNN припускає, що поширенню вірусу сприяє зняття карантинних обмежень і більші скупчення людей всередині приміщень внаслідок спеки.

Як розпізнати симптоми COVID-19

Фото: Andrea Piacquadio/pexels

У кожного субваріанта є певні особливості, пояснює Ігор Кузін. Але загальні симптоми на початку захворювання такі ж, як і в інших варіантів COVID-19:

втома, дуже сильна слабкість ;

нежить;

підвищена температура;

кашель;

головний біль;

болі в м’язах або тілі.

У наукових установах США поки що не виявляли особливих симптомів чи більших ризиків ускладнення при цих субваріантах.

"Що стосується симптомів, ми не бачимо нічого нового або відмінного в цих варіантах. Ми продовжуємо спостерігати легший перебіг хвороби, але це, швидше за все, не тому, що вірус став м'якшим, а тому, що наш імунітет став набагато сильнішим.

Після багатьох років вакцинації та інфекцій більшість населення краще здатна боротися з інфекцією, не боячись важкої форми захворювання", – заявили у Школі громадського здоров’я Джона Гопкінса.

А Федір Лапій зауважив, що поки рано робити висновки щодо тяжчого або легшого перебігу захворювання у людей, інфікованих новими субваріантами, бо робити висновки з трьох підтверджених в Україні випадків FLiRT – несерйозно.

"Більше випадків є у США, але потрібно розуміти, що хворобу і так фіксують переважно у групах ризику тяжкого перебігу COVID-19. Чи буде у нас так само перебігати субваріант FLiRT, поки що ми не можемо сказати", – каже Лапій.

Кому потрібно вакцинуватися?

Бустерну дозу омікрон-специфічної вакцини слід отримати представникам груп ризику Фото: Jasmin Merdan/Getty Images

У квітні 2024 року Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики в Україні оновила рекомендації щодо вакцинації, які затвердила МОЗ.

Для тих, хто не отримав жодної дози вакцини, рекомендовано отримати одну дозу мРНК вакцини.

Ревакцинацію, тобто бустерну дозу, рекомендовано отримати представникам груп ризику тяжкого перебігу, які отримали останню дозу 6-12 місяців тому.

Наразі в Україні доступна омікрон-специфічна вакцина.

До групи ризику належать:

літні люди віком понад 60 років (особливо 75+);

вагітні жінки;

пацієнти з хронічними захворюваннями (наприклад, цукровий діабет, ожиріння, онкологія);

імуноскомпрометовані люди (пацієнти, які приймають імуносупресивні препарати, люди з ВІЛ-позитивним статусом тощо);

представники деяких професій, які постійно контактують з людьми ( військові , пожежники, поліціянти, медики тощо, навіть якщо у них немає супутніх захворювань).

"Для пересічного українця вакцинація рекомендована, якщо він ніколи раніше не вакцинувався. Потрібна одна доза.

Якщо йдеться про перераховану групу ризику, для більшості з них також рекомендована однодозна вакцинація", – каже Лапій.

Водночас Ігор Кузін повідомив, що рекомендації щодо щеплень проти COVID-19 будуть переглянуті. МОЗ оприлюднить деталі наприкінці тижня.

Якщо людина отримувала щеплення, зокрема бустерні, чи має вона знову вакцинуватися?

Якщо людина не належить до групи ризику, але від моменту останнього щеплення минуло 6-12 місяців, вона може ревакцинуватися однією дозою за бажанням, пояснює Федір Лапій.

Ревакцинація може проводитися щонайменше через 6 місяців після останнього щеплення проти COVID-19. При цьому не важливо, яку дозу ви робили востаннє: першу, другу чи бустерні.

"Наразі ми можемо говорити про так званий гібридний імунітет – вакцинований і перехворів, або ж, навпаки, перехворів і вакцинувався.

Але навіть якщо ви не перебуваєте у групі ризику і з власних переконань хочете вакцинуватися, щоб взагалі мінімізувати ризики COVID-19, можна щепитися вчетверте, впʼяте", – каже Лапій.

Якщо ви отримували щеплення і не належите до груп ризику, медики не завжди можуть охоче прийняти вас на повторне щеплення. Але такі дії будуть порушенням з боку амбулаторії.

"У нас достатня кількість доз вакцини для забезпечення охочих щепитися з групи ризику. Але у флаконі з вакцинами не одна доза, а кілька. Вони використовуються лише протягом одного робочого дня.

Ми вакцину в Україні забезпечили. А на місцевому рівні – це питання до організації розподілу вакцини на місцях, щоб у вашій амбулаторії була вакцина. Якщо вона відсутня – це погана ситуація", – каже лікар.

Чи потрібно вакцинуватися проти COVID-19 щороку, як проти грипу?

В Україні використовують омікрон-специфічну вакцину Фото: Thirdman/pexels

Наразі це слід робити людям з групи ризику, каже Федір Лапій. Але спрогнозувати майбутні рекомендації – важко.

"На сьогодні ми кажемо "так". Чи потрібно буде це робити через рік – будемо дивитися. Ми бачимо, що вірус еволюціонує, змінюється.

Я наголошую, що Всесвітня організація охорони здоров'я не скасовувала пандемію. Вона говорила про припинення надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, але вірус нікуди не зник. Поки що ми не можемо чітко сказати, як вірус буде далі себе поводити", – міркує Федір Лапій.

Які вакцини доступні в Україні та чи захистять вони від нового варіанту?

В Україні використовують омікрон-специфічну вакцину Comirnaty від виробника Pfizer.

У МОЗ наголошують, що вона залишається ефективною для захисту від важких форм COVID-19, зокрема при інфікуванні субваріантами "Омікрону", хоч і не може повністю запобігти зараженню новим штамом.

"В Україні є 507 576 доз для дорослих і дітей від 12 років, а також 50 000 доз для дітей від 5 до 11 років. Вакцинація залишається рекомендованою групам ризику і безоплатною", – каже Ігор Кузін.

Невже знову маски? Як захиститися від COVID-19

Окрім правил гігієни, основним захистом від нових варіантів COVID-19 залишається щеплення Фото: cottonbro studio/pexels

Федір Лапій каже, що важливо мити руки, користуватися антисептиком та дотримуватися базових правил особистої безпеки, як і раніше.

Також він рекомендує носити маску, якщо ви почуваєтеся хворим. А краще – ізолюватися від інших до одужання.

"Маски ніхто не скасовував, коли йдеться про те, що ви почуваєтеся хворими. Як і при будь-яких інших респіраторних вірусних інфекціях, варто ізолювати себе від інших людей, аби не наражати їх небезпеку.

Маска потрібна хворому у приміщенні, при контакті з людьми, а не на вулиці чи на відкритому просторі. Якщо у вас немає ніяких симптомів хвороби – маска вам не потрібна", – наголошує Лапій.

Зрештою, основним захистом від COVID-19, зокрема від субваріантів "Омікрону", є щеплення.

"Єдиним дієвим способом забезпечення імунітету залишається вакцинація, особливо для людей з хронічними захворюваннями та населення, старшого за 60 років", – додає Ігор Кузін.

Що робити, якщо ви захворіли?

Не займайтеся самолікуванням Фото: Tom Merton/Getty Images

Якщо ви помітили симптоми хвороби, насамперед потрібно звернутися до лікаря. Федір Лапій закликає не займатися самолікуванням та уникати "фуфломіцинів".

"Не потрібно займатися жертвоприношеннями, шукати інтерферони, вітаміни, антибіотики…

На початку пандемії COVID-19 в Україні дуже багато чого рекламувалося, коли виробники хотіли "під шумок" пандемії розповісти про "чудодійні препарати", і їхні продажі зросли в рази. У Антимонопольного комітету були питання до цих виробників, їх навіть змушували прибрати інформацію про те, що ці препарати лікують COVID-19", – розповідає Лапій.

Єдиний затверджений в Україні противірусний препарат із доведеною ефективністю проти COVID-19 – це Нірматрелвір/Ритонавір, відомий під торговою назвою "Паксловід".

Цей препарат можна приймати тільки за призначенням лікаря. Він відпускається за рецептом.

Окрім цього, пацієнти з коронавірусом отримують симптоматичну терапію відповідно до протоколів, затверджених МОЗ.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали єдине справжнє протипоказання для вакцинації. Також ми пояснювали, як безоплатно вакцинуватися в Україні.