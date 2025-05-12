"Ювелірна операція": у Києві хірурги видалили військовому уламок, який пройшов через очну орбіту
У Києві прооперували військового зі складним пораненням обличчя. Йому видалили уламок, який заблокував лобову пазуху.
Хірурги скористалися методом французьких колег, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
29-річний військовий Павло отримав складне поранення обличчя: уламок пройшов через його очну орбіту та заблокував лобову пазуху.
Хірурги лікарні "Феофанія" вирішили не видаляти уламок через рановий канал, щоб додатково не травмувати орбіту.
Натомість вони провели "ювелірну операцію" – дістали уламок через ніс, одночасно забезпечивши дренаж лобної пазухи.
Завдяки цьому вдалося зберегти анатомічну цілісність і дати захиснику шанс на ефективне відновлення.
Хірурги застосували методику своїх французьких колег, адаптувавши її до реалій воєнної медицини.
Нагадаємо, у Львові медики прооперували військового, який після надважкої подвійної мінно-вибухової травми фактично не міг їсти, через що схуд до 47 кілограмів.