"Ювелірна операція": у Києві хірурги видалили військовому уламок, який пройшов через очну орбіту

У Києві хірурги видалили військовому уламок з лобової пазухи

У Києві прооперували військового зі складним пораненням обличчя. Йому видалили уламок, який заблокував лобову пазуху.

Хірурги скористалися методом французьких колег, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

29-річний військовий Павло отримав складне поранення обличчя: уламок пройшов через його очну орбіту та заблокував лобову пазуху.

Хірурги лікарні "Феофанія" вирішили не видаляти уламок через рановий канал, щоб додатково не травмувати орбіту.

Віктор Ляшко/Facebook Віктор Ляшко/Facebook

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Натомість вони провели "ювелірну операцію" – дістали уламок через ніс, одночасно забезпечивши дренаж лобної пазухи.

Завдяки цьому вдалося зберегти анатомічну цілісність і дати захиснику шанс на ефективне відновлення.

Хірурги застосували методику своїх французьких колег, адаптувавши її до реалій воєнної медицини.

Нагадаємо, у Львові медики прооперували військового, який після надважкої подвійної мінно-вибухової травми фактично не міг їсти, через що схуд до 47 кілограмів.