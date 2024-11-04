Втратив 33 кілограми, бо не міг їсти: у Львові лікарі врятували бійця зі складним пораненням обличчя

Через дірку на обличчі він не міг нормально харчуватися

У Львові медики прооперували військового, який після надважкої подвійної мінно-вибухової травми фактично не міг їсти, через що схуд до 47 кілограмів.

Уламки посікли все тіло бійця, але найбільше понівечили його обличчя, розповідають у Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN.

"39-річний Володимир Кирсанов – водій із Житомира. На війну добровільно пішов ще у 2014-му. Після демобілізації повернувся до своєї цивільної професії. А у перші дні повномасштабного вторгнення приєднався до 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, яка базується на малій батьківщині Володимира", – кажуть у центрі.

Важкого поранення захисник зазнав ще влітку 2022 року, перебуваючи неподалік Ізюма, що на Харківщині. Тоді біля Володимира спершу розірвався танковий снаряд, а після нього прилетіла ще й ворожа міна.

"Я пробув у комі 19 днів. А коли прокинувся і не зміг розмовляти, усвідомив наскільки важке у мене поранення. Лікарі мене заспокоювали, казали: ти живий, все буде добре! Але я не міг говорити.

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Поранення були по всьому тілу: шия, спина, руки, ноги. Та найбільше постраждало саме обличчя", – розповідає Володимир.

Чоловік переніс низку операцій у шпиталях Дніпра, Києва та Львова. Однак дірка, яка утворилася на обличчі, унеможливлювала харчування: їжа просто не затримувалася у роті чоловіка.

Через це Володимир суттєво схуд – з понад 80 до 47 кілограмів. Тоді медики взялися за багатоетапну реконструкцію обличчя.

"У пацієнта було складне наскрізне вогнепальне поранення обличчя. Було вирішено закрити дефект мікрохірургічними методами, використовуючи клапоть із плеча пацієнта. Однак, через тату на цій ділянці, він категорично відмовився. І ми мусили взяти клапоть з іншого боку. Це було непросте рішення, адже довелося транспортувати клапоть на протилежну сторону.

Хоча процедура частково спрацювала, пацієнт не міг відмовитися від куріння, що негативно впливало на результати операції, оскільки нікотин звужує судини", – розповідає Олег Ковтуняк, завідувач Центру голови та шиї.

Хоч покращення кровопостачання в цій зоні для чоловіка було критично важливим, він досі не позбувся цієї звички.

"Після пересадки і приживлення клапотя Володимир почав краще харчуватися і відповідно – набирати вагу. Згодом наші щелепно-лицеві хірурги спільно із іноземними фахівцями виконали пацієнту ще й пластичну операцію.

А за кілька місяців на ветерана чекає ще одне складне втручання – реконструкція нижньої щелепи з використанням індивідуального протезу та закриття дефекту м'яких тканин", – розповідають у центрі Unbroken.

Наразі Володимир уже важить 79 кілограмів. Він знову працює водієм і має велике бажання допомагати армії. Каже, що хотів би повернутися до війська, але з його травмою це неможливо.

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