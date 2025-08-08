У Києві онкохворій жінці зробили підтяжку грудей, незважаючи на пухлини: хірурга судитимуть

У Києві онкохворій жінці провели підтяжку грудей без огляду онколога, розповсюдивши злоякісні новоутворення у молочних залозах.

30-річному пластичному хірургу повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки, повідомляють Київська міська прокуратура та поліція Києва.

За даними слідства, у вересні 2024 року потерпіла звернулася до приватної клініки для проведення підтяжки молочних залоз. Вже за два дні жінці призначили операцію.

Під час підготовки пацієнтки медики провели їй УЗД і виявили пухлини.

Однак пластичний хірург, за версією слідства, "проігнорував результати обстежень" і не скерував пацієнтку на додаткову діагностику та консультацію з онкологом.

Також жінці не провели мамографію та компʼютерну томографію.

"Наявність фіброзно-кістозного та онкологічного захворювання є протипоказом для подібних операцій, адже втручання у пухлинну тканину може спричинити розповсюдження злоякісних клітин", – пояснюють у прокуратурі.

Так і сталося: операція призвела до розповсюдження злоякісної пухлини у молочних залозах та "суттєвого погіршення" стану здоров’я пацієнтки.

За даними поліції, коли хірург зрозумів, що не уникне кримінальної відповідальності, то намагався ввести слідство в оману і казав, що нібито перебуває на лікуванні в іншій області.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу.

Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожуватиме до 2 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше наслідками невдалої пластичної операції на грудях поділилася флористка та блогерка Анастасія Скальницька, яка брала участь у 8-му сезоні телешоу "Супермама".

Анастасія розповіла, що консультація з пластичним хірургом тривала 5 хвилин, і її не попередили про можливі ускладнення. Після мамопластики у блогерки зʼявилися ями в грудях, ореола деформувалася, не вщухав біль. Жінка розповіла, що потребує подальших операцій.

Водночас хірург, якого Скальницька звинуватила у недбалості, у Instagram розмістив пост на тему важливості дотримання пацієнтками правил реабілітації.