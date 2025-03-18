У Києві померла 28-річна жінка, яку не госпіталізували попри скарги на серце: чоловік звинувачує лікарів

У Києві померла 28-річна жінка, яка скаржилася лікарям на біль у грудях і прискорене серцебиття.

Перед смертю Катерина Іванчук розповіла чоловіку, що їй відмовили у госпіталізації, хоч вона задихалася і майже не могла самостійно ходити.

Також пацієнтка казала, що терапевтка державної лікарні на Подолі списала її стан на побічну дію антидепресантів і хвилювання за чоловіка-військового.

Чоловік померлої, військовослужбовець Олексій Труфанов, звинувачує лікарів у недбалості, а правоохоронці перевіряють інформацію. Поспілкувавшись із ними, "УП. Життя" зібрала деталі справи.

Версія чоловіка – лікарська недбалість

25-річний Олексій вперше почув від своєї дружини скарги на здоров’я приблизно за три тижні до її смерті. Катерина відчувала задишку та біль у серці, причому її стан значно погіршився у період з 3 по 6 березня.

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4 березня Катерина відвідала приватну клініку, де їй зробили ЕКГ та УЗД. Лікарі не виявили патологій, але помітили тривожні ознаки, які не характерні для її віку, тому порекомендували терміново викликати швидку і лягати в лікарню.

Катерина скаржилася на:

прискорене серцебиття навіть у стані спокою, яке посилювалося при ходьбі (максимальна дистанція – 10 м);

сильну задишку;

здавлюючий біль у грудній клітці, що віддавав у горло;

періодичний колючий або ріжучий біль під грудною кліткою;

нудоту і запаморочення.

Близько 19:00 того ж дня вона викликала швидку допомогу. Медики зафіксували пульс 110 ударів на хвилину. Катерина поскаржилася чоловіку, що лікарки кричали на неї та поводилися грубо.

Її стан не визнали критичним, але відвезли до державної клінічної лікарні у Подільському районі.

За словами Олексія, терапевтка, яка прийняла його дружину в лікарні, не врахувала скарги та пов’язала її стан із прийомом антидепресантів і тривожністю через війну. Катерина стверджувала, що у госпіталізації їй відмовили.

"Вона мене послухала, попитала, які я ліки приймаю. Почула, що я приймаю антидепресанти й протитривожні, і як почала орати, що вона б цих всіх психотерапевтів повбивала, що вони калічать людей…

За статеве життя спитала. І після цього вона кладе на мене руку і каже: "Вам треба жити для себе. У мене зять теж в Покровську, я це все прекрасно знаю. Вам треба дочекатися чоловіка, народити дитину, і все у вас буде добре", – ділилася Катерина з подругою в аудіоповідомленні, яке нам надав чоловік.

Зі слів дівчини, після цього їй порадили "викликати таксі і їхати додому", хоч вона не могла йти самостійно.

Наступного дня стан Катерини погіршився. 6 березня під час телефонної розмови Олексій зрозумів, що дружина у критичному стані, і викликав швидку. Військовий перебував на Донеччині, тож міг допомогти дружині тільки дистанційно.

"Лікарі швидкої не врахували її скарги. У госпіталізації знову відмовили, пояснюючи стан "синдромом відміни" препарату, який вона приймала за призначенням психотерапевта", – каже Олексій.

Медики дали жінці антиаритмічний та спазмолітичний препарати, перенесли її на диван і залишили квартиру.

"Приїхала швидка, сказали, що мені треба своїми ногами йти до кардіолога. Я валялась в коридорі, мене підняли, поклали на диван, зробили знову ЕКГ, поміряли тиск. Сказали, тиск супер, ЕКГ як раніше, значить госпіталізувати не треба…

Проблема в тому, що мені через дві години до лікаря. Я не знаю, як туди дійти. Мені сьогодні стало набагато гірше", – розповідала Катерина незадовго до смерті.

Після цього Олексій вирішив викликати кардіолога додому. Останній раз він розмовляв із дружиною близько 15:00.

Катерина повідомила, що їй стає гірше і вона почувається добре тільки у повністю нерухомому стані. О 19:21 жінка востаннє була онлайн.

Олексій намагався додзвонитися, але безрезультатно. Щоб перевірити стан дружини, він попросив друга приїхати до неї у квартиру. Товариш виявив, що Катерина не дихає, і викликав поліцію, яка зафіксувала смерть.

За словами Олексія, у висновках розтину, який він отримав, причиною смерті вказані ішемічна хвороба серця та гостра серцева недостатність. Зараз він чекає на результати розширеної судмедекспертизи.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115. Кримінального кодексу ("Умисне вбивство") з приміткою "раптова смерть".

Олексій розповів, що також подав заяву про недбале ставлення медичних працівників. Утім, у поліції Києва кажуть, що друге кримінальне провадження не було відкрито.

"Проводиться перевірка. Попередньо лікарі сказали, що померла не хотіла госпіталізуватися. Тобто написала відмову від госпіталізації і через декілька днів померла. Але це все буде перевірятися.

Потрібно подати запит, щоб нам надали цю відмову, якщо вона дійсно відмовилася. Поки що відкрито провадження [з приміткою] "раптова смерть", – сказала речниця Подільського управління Наталія Крот.

"УП. Життя" також намагається зв’язатися з лікарнею, щоб отримати їхній коментар щодо ситуації.