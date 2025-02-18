"Найтриваліший випадок". Жінка, яка отримала експериментальні ліки проти раку, вже 18 років в ремісії

Жінка, яка понад 18 років тому отримала експериментальне лікування від раку, досі в ремісії

Жінка, яка брала участь у випробуванні інноваційної імунотерапії від нейробластоми (злоякісної пухлини), перебуває в ремісії вже понад 18 років та не потребує подальшого лікування.

Це найтриваліший відомий випадок успішного лікування методом, який називають Т-клітинною терапією CAR (chimeric antigen receptor), пише The Guardian.

Цей вид терапії передбачає взяття у пацієнтів Т-клітин (білих кров’яних тілець). Їх генетично модифікують для знищення ракових клітин.

Дослідження, яке провели у Медичному коледжі Бейлора в Г’юстоні, (штат Техас, США) є одним із перших, у якому для лікування раку застосували Т-клітинну терапію CAR. До першої фази клінічного випробування залучили 19 дітей, у яких виявили нейробластому.

За 7 років, що минули після терапії, 12 пацієнтів померли від рецидиву злоякісної пухлини. Серед семи пацієнтів, які вижили, п'ятеро були в ремісії, але раніше лікувалися від нейробластоми (злоякісної пухлини нервової системи) іншими методами і мали високий ризик рецидиву.

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Двоє інших пацієнтів, які вижили, мали рак, який активно поширювався під час терапії CAR Т-клітинами, але згодом перейшов у повну ремісію.

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Один з пацієнтів припинив участь у подальших сеансах спостереження через 8 років після лікування. Інша пацієнтка перебуває в ремісії вже понад 18 років.

"Вона ніколи не потребувала іншої терапії і, ймовірно, це найдовший випадок ремісії у людини, яка отримувала CAR-T-терапію. Згодом у неї були дві доношені вагітності, внаслідок яких народилися здорові немовлята", – розповіли автори дослідження.

Команда додає, що модифіковані Т-клітини можна було виявити у деяких пацієнтів через більш ніж 5 років після імунотерапії. Професорка Гелен Геслоп з Медичного коледжу Бейлора в Г’юстоні (США) припустила, що CAR Т-клітини, які зберігаються в організмі, здатні боротися з раком, якщо він повернеться.

Команда науковців каже, що зараз вона намагається зосередитися на тому, щоб зрозуміти, чому терапія працює в одних пацієнтів, а в інших – ні, а також досліджують те, як допомогти дітям з деякими типами пухлин в мозку.

Нагадаємо, нещодавно в Україні оновили настанови щодо раннього виявлення раку.