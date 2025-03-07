"Було враження, що кожної ночі я вмираю": у Львові лікарі врятували пацієнтку з рідкісною пухлиною

У Львові лікарі видалили у 18-річної дівчини вкрай рідкісну 6-кілограмову пухлину, яка оповила весь її спинномозковий канал і заповнила більшу частину черевної порожнини.

Шванному або невриному спинного мозку виявляють в одного з понад 300 тисяч пацієнтів.

Про історію порятунку дівчини розповіли у Першому медичному об'єднанні Львова.

Пацієнтка – Олена Шишкіна з Харкова. Дівчина з дитинства страждала від болю у м’язах, який з часом лише збільшувався. Лікарі припускали, що це через заняття танцями та просто розводили руками.

"Було враження, що кожної ночі я вмираю. Спати лежачи не могла – лише в положенні 45 градусів. Біль був пекельний. Я непритомніла", – каже пацієнтка.

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Коли ж медикам вдалося встановити причину такого стану юної дівчини, її родина була ошелешена – в Олени виявили рідкісну пухлину шванному або невриному спинного мозку.

Особливість випадку пацієнтки в тому, що новоутворення оповило весь спинномозковий канал і заповнило більшу частину черевної порожнини дівчини.

За порятунок харків’янки взялися львівські хірурги з лікарень Святого Миколая та Святого Пантелеймона.

Спершу дитячі нейрохірурги видалили ту частину пухлини, яка прилягала до спинного мозку та нервових закінчень. Складність полягала в тому, щоб провести втручання, не порушивши рухових функцій.

Оперативне втручання проводили у два етапи Перше медичне об'єднання Львова

Під мікроскопом та інтраопераційним нейрофізіологічним моніторингом команда поступово відсікала пухлину. Ця операція тривала 15 годин і стала найдовшою в історії відділення.

Потім оперативне втручання продовжили урологи, адже пухлину потрібно було видалити так, щоб зберегти статеві органи.

"Перед нами був виклик – допомогти юній дівчинці і не пошкодити органи малого тазу: сечовий міхур, матку, пряму кишку та сечоводи. Ми працювали двома бригадами: хірурги та урологи. Втручання було надважке. Складність полягала ще й у тому, що вздовж цієї 6-кілограмової пухлини пролягали найбільші в організмі судини. Була висока ймовірність кровотечі. Але нам вдалося її уникнути.

Спільними зусиллями нам вдалося забрати пухлинний процес на 99% без пошкодження органів малого тазу", – розповів керівник Центру хірургії та онкології лікарні Святого Пантелеймона Андрій Гоцуленко.

Лікарям вдалося втілити задумане: Олена зможе мати дітей. Зараз дівчина ходить, може спати у будь-якому положенні та будує плани на майбутнє.

Раніше ми розповідали, що у Львові врятували однорічну дитину з рідкісною недугою гортані.