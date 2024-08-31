Роками тягнула із видаленням: у Львові медики врятували жінку із гігантською пухлиною матки

У Львові лікарі видалили пацієнтці гігантську фіброміому – вона була розміром із футбольний м’яч і важила понад 5 кілограмів. Жінка роками зволікала з видаленням утворення, аж поки воно не створило серйозну загрозу її життю.

Через велике утворення у матці на операційному столі 51-річна львів’янка мала такий вигляд, наче перебуває на сьомому місяці вагітності, повідомляють у Першому медоб’єднанні Львова.

Медики розповідають, що про пухлину матки Руслана Кашемірова дізналася у 2018-му. Причиною звернення жінки до лікаря тоді стали постійні кровотечі та біль у животі. На УЗД медики виявили у неї фіброміому – доброякісну пухлину матки – завдовжки в 13 сантиметрів.

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"Новоутвір вже тоді розрісся в кишківник та артерії, однак пацієнтка боялася операції.

Аби уповільнити подальший ріст фіброміоми та зупинити менструальний цикл – через кровотечі, Руслані призначили гормональний препарат. Згодом жінка набрала зайвої ваги, але водночас в неї знизився апетит і з’явилося постійне відчуття наповненості шлунка. Фіброміома росла далі", – кажуть лікарі .

Гігантська пухлина тиснула на нирки та сечовід жінки, виникло запалення та реальна загроза життю. Фото: Перше медоб’єднання Львова

Цьогоріч жінка пройшла чергове контрольне УЗД, яке показало, що пухлина заповнила вже всю її черевну порожнину.

"Іншого шляху, крім видалення – не існує. Однак Руслана знову відклала операцію – до осені", – зазначають медики.

Пухлина заповнила всю черевну порожнину пацієнтки. Фото: Перше медоб’єднання Львова

У червні в жінки виникла лихоманка. Температура піднімалася майже до 40 градусів і не збивалася. Лікарі встановили, що причиною цього є тиск, який пухлина спричиняє на нирки та сечовід. Внаслідок цього виникло запалення та реальна загроза життю пацієнтки.

"Тягнути вже не було куди. Потрібно – негайно оперувати!

Спеціалісти нашого гінекологічного відділення виконали тотальну абдомінальну гістеректомію, тобто видалили матку разом із пухлиною. Через розріз у черевній порожнині вони витягли велетенську фіброміому – вагою у понад 5 кілограмів!" – зазначають у медоб’єднанні.

За словами лікарів, хірургічне втручання минуло успішно. Після операції жінка добре почувається після операції, однак через запущений стан недуги їй знадобиться тривала реабілітація – близько трьох місяців.

Раніше у Львові лікарі врятували хлопця, який під час купання у водоймі заразився смертельною інфекцією.