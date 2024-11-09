У Львові лікарі врятували жінку, в якої під час вагітності виявили пухлину серця

Заради порятунку і матері, і дитини свої зусилля об’єднали спеціалісти акушери-гінекологи та кардіохірурги

У Львові медики діагностували пухлину серця у 33-річної вагітної жінки, яка давно мріяла стати мамою.

Історію порятунку життя Ірини та її дитини розповіли у Першому медоб’єднанні Львова.

Під час спостереження за вагітністю жінки акушерку-гінекологиню насторожила задишка пацієнтки – вона виникала навіть у стані спокою. Попри лише початок ІІ триместру, Ірина заледве піднімалася сходами на другий поверх. Задишка та важкість у грудях з’являлися також під час виконання звичайних хатніх справ.

Ірина зі своїми лікарями Фото: Перше медоб'єднання Львова

Жінку скерували на дообстеження у кардіологів. Виявилося, що у серці Ірини міксома – пухлина лівого передсердя. Розмір утвору сягав майже 4 сантиметрів.

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Вагітну, яка перебувала на 4-му місяці вагітності, ця звістка приголомшила. Однак вона вирішила довіритися лікарям і слідувати їхнім рекомендаціям.

Медики вирішили дати жінці змогу доносити дитину, а вже після пологів – братися за видалення пухлини.

"З кожним місяцем вагітності Ірині ставало все важче дихати. Попри це, вона мріяла про природні пологи. Втім спеціалісти все ж ухвалили рішення про плановий кесарів розтин. На операції були присутні і кардіохірурги та пильно стежили за серцевими показниками породіллі.

Дівчинка народилася доношеною та здоровою, вагою 3390 г та 52 см на зріст. А її мама, на радість лікарям, перенесла кесарів без жодних ускладнень", – розповідають у лікарні.

Кардіохірурги вирішили не видаляти пухлину одразу після пологів, щоб Ірина мала змогу погодувати дитину грудним молоком хоча б до 6 місяців.

"Коли донечка підросла і почала бути більш активною, до Ірини повернулися задишка та тяжкість у грудях. Відкладати хірургічне втручання далі вже було неможливо. На час операції минуло 8 місяців від пологів", – кажуть у медоб’єднанні.

За словами лікарів, операція з видалення пухлини серця минула успішно, а 3 місяці потому вони констатували, що міксоми більше немає, серце пацієнтки здорове і вона знову може вільно дихати на повні груди.

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