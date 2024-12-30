Свербіж долонь сигналізував про рідкісну хворобу: у Львові врятували дівчинку від агресивної пухлини

У Львові врятували 8-річну дівчинку з Вінниччини, у якої виявили агресивну злоякісну пухлину підшлункової залози. Першим симптомом, що вказав на хворобу, яку діагностують в однієї дитини на мільйон, був свербіж долонь.

Медики провели кілька етапів лікування та успішно прооперували дівчинку. Про це повідомили в Дитячій лікарні Святого Миколая.

У березні у дівчинки виник свербіж долонь – настільки сильний, що вона чесала їх щіткою. Згодом у Яни пожовтіли очі, і батьки звернулись до лікарів.

Медики виявили підозру на пухлину підшлункової залози, яку підтвердили в Вінниці: новоутвір у голівці підшлункової залози стискав жовчні протоки, що призводило до накопичення жовчі в організмі та жовтіння шкіри. Ба більше – у дитини була висока температура, яка сильно виснажувала малечу.

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Здоров'я дівчинки швидко погіршувалось, і лікарі направили дитину до Львова, де спеціалісти Дитячої Лікарні Святого Миколая розпочали інтенсивне лікування.

Спочатку вони поставили трубку для нормалізації відтоку жовчі, а після проведення біопсії виявили, що пухлина є панкреатобластомою – злоякісною пухлиною, яка зустрічається надзвичайно рідко і є причиною свербежу долонь.

Для зменшення розміру пухлини, дитячі онкологи призначили хіміотерапію, що включала 7 блоків протягом 7 місяців. Це дозволило зменшити розмір пухлини з 10 до 2 см.

Згодом команда хірургів під керівництвом Олександра Калінчука провела складну операцію. Вона тривала майже 4 години.

Під час операції лікарі видалили пухлину, частину жовчних протоків та дванадцятипалу кишка. Потім хірурги виконали реконструктивний етап втручання: зшили підшлункову дитини із кишківником, шлунком та жовчними протоками. Попри часткове видалення останніх, їхню функцію вдалося зберегти у повній мірі.

Операція була успішною – і тепер Яна здорова. Вона повернулася додому після тривалого лікування.

Раніше ми розповідали, що у Львові медики врятували 66-річного чоловіка, в якого виявили рак молочної залози. Пухлина сягала 8 сантиметрів і вже почала розпадатися.