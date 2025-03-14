"Залишалося жити лічені години": у Львові лікарі врятували немовля, яке мало не задушила пухлина

У Львові лікарі врятували життя 3-місячній дівчинці з Рівного, у якої вроджена пухлина повністю змістила серце в правий бік грудної клітки.

Маленькій Варварі залишалося жити лічені години, однак завдяки операції вона отримала шанс на здорове життя, розповідають у Першому медоб’єднанні Львова.

За словами медиків, батьки звернули увагу, що їхня донечка видавала незвичні звуки, коли лежала на животі. Спочатку лікарі припустили, що так може бути через слабкі грудні м’язи, тож призначили маляті лікувальну фізкультуру.

Однак з часом стан дитини погіршився: вона дихала лише животиком, а під час хвилювання в неї синів носогубний трикутник.

"Як виявилося, те кректання – то була задишка. І тими стогонами вона весь час просила про допомогу, але ми це не відразу зрозуміли", – каже мама дівчинки.

РЕКЛАМА:

Додаткові обстеження виявили в дитини вроджену пухлину нижньої долі лівої легені, яка суттєво впливала на роботу серця та легенів.

Вроджена пухлина змістила дівчинці серце Фото: Перше медоб'єднання Львова

"На той момент Варвара вже мала ІІІ найвищий ступінь дихальної недостатності. Пухлина давила на дихальні органи та змістила серце в правий бік. Те билось як шалене, наче дитина бігла марафон: 200 ударів на хвилину за норми у 120-140 для дітей її віку. Дитина згасала на очах", – розповідають у медоб’єднанні.

У важкому стані Варвару каретою швидкої допомоги доправили до Львова – у Дитячу лікарню Святого Миколая.

"Якби рівненські лікарі її відразу не відправили до нас, вона б до ранку не дожила. Варвара прибула до нас ввечері у дуже важкому стані – майже не дихала. І через це анестезіологам було дуже складно провести наркоз.

Наша хірургічна команда ледве витягнула цю пухлину через розріз, бо вона була розміром з цілу долоню. Для такого крихітного тіла це дуже багато", – пояснює Олександр Калінчук, медичний директор Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова.

Операція пройшла успішно. Лікарі видалили пухлину разом з ураженою частинкою лівої легені. Після цього серце дитини повернулося на місце.

Зараз Варвара почувається добре, а єдиним обмеженням у її майбутньому житті стане неможливість займатися професійним спортом.

Раніше у Львові лікарі видалили у 18-річної дівчини вкрай рідкісну 6-кілограмову пухлину, яка оповила весь її спинномозковий канал і заповнила більшу частину черевної порожнини.