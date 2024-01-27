Був у стані клінічної смерті: у Дніпрі медики врятували хлопчика, який випив велику дозу ліків для серця

Лікарі Дніпровського обласного центру екстреної медицини врятували 12-річного хлопчика, який через передозування ліками був у стані клінічної смерті. За життя дитини вони боролися 77 хвилин.

Як повідомив медик центру Віктор Пальчинський, хлопчик випив велику дозу антиаритмічного препарату – лікарського засобу, який застосовують для лікування та запобігання порушень ритму серця.

За словами лікаря, чому 12-річний хлопчик вирішив випити ці ліки, наразі невідомо. Його батьки – медики, тому спочатку вони намагалися самостійно допомогти синові, а коли він втратив свідомість, викликали "швидку".

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Коли прибули лікарі "швидкої", дитина була у важкому стані.

ФОТО: зі сторінки Віктора Пальчинського у сомережі

"На виклик терміново прибула бригада ЕМД Соборної підстанції, які виявили пацієнта з ознаками клінічної смерті. Вони ввели в дію протокол "зупинка серця" та викликали на допомогу бригаду інтенсивної терапії і реанімації.

Зусилля медики не зупиняли ні на секунду, вони боролися за життя хлопчика 77 хвилин", – додав Віктор Пальчинський.

Зрештою лікарям вдалося відновити серцевий ритм, у хлопця зʼявилася цілеспрямована рухова активність, реакція на голос. Його терміново госпіталізували до реанімаційного відділення профільної лікарні.

"Емоції, які відчувала бригада після виконання цього виклику, не описати і не передати. Але їх зрозуміє кожний медик, який хоч раз брав участь в успішному порятунку життя.

Це приємна "пожежа" всередині, це перемога над смертю", – ділиться емоціями медик.

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У коментарі для "УП. Життя" Віктор Пальчинський зазначив, що наразі дитина перебуває у відділенні реанімації, її стан стабільний.