У Львові прооперували дівчину з ДЦП, хребет якої викривився на 90 градусів

У Львові прооперували дівчину з ДЦП, хребет якої через сколіоз викривився на 90 градусів.

За три роки хвороба буквально схилила її на один бік, розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

15-річній Михайлині з Львівщини діагностували дитячий церебральний параліч (ДЦП), коли їй було 8 місяців. Це захворювання центральної нервової системи, через яке порушується координація, рухова та м’язова активності.

Дівчина змалечку пересувається на кріслі колісному, адже її мозок надсилає негативні імпульси в м’язи, через що ноги просто не слухаються.

З 8 років Михайлина відвідувала ортопедів-травматологів. Лікарі позбавили її контрактур – обмежень рухів у суглобах нижніх кінцівок. Завдяки цьому дівчина змогла рухати ногами та навіть ставати на них.

Михайлина після операції Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Однак у 12-річному віці у Михайлини почав розвиватися сколіоз – викривлення хребта. Захворювання дуже швидко прогресувало, тому лікарі вирішили провести операцію. На момент втручання хребет Михайлини викривився вже на 90 градусів.

Операцію львівські хірурги виконали разом з американським колегою Марком Диржкою з Пресвітеріанської лікарні Нью-Йорка. Вона тривала 6 годин.

"Спершу ми відділили хребет від мʼяких тканин. Потім виділили кожен хребець і повводили в них по два спеціальні гвинти, які з’єднали між собою титановими стержнями. Саме вони й вирівняли спину Михайлинки", – розповів про хід операції ортопед-травматолог Лікарні Святого Миколая Мар’ян Орач.

Медикам вдалося вирівняти хребет Михайлини на 80%. Зараз дівчина відновлюється після операції.

Нагадаємо, у Львові протезували хлопчика, який втратив кінцівку через рак – він з однією ногою їздив на велосипеді.