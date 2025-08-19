Піднебіння з передпліччя: у Львові юнаку провели унікальну операцію з усунення важкої патології

Команда львівських та американських хірургів провела операцію з відновлення піднебіння, використавши унікальну методику – для закриття дефекту лікарі взяли променевий клапоть передпліччя.

Таке хірургічне втручання в Україні виконали вперше, повідомили у львівському "Охматдиті".

Операцію провели 18-річному пацієнту, який до цього переніс 11 невдалих втручань з виправлення дефекту піднебіння. Кожне наступне погіршувало його стан.

Ближче до повноліття хлопець впав у депресію та не вірив, що йому зможуть допомогти. Юнаку було важко їсти, адже їжа потрапляла у ніс. Окрім того, він погано розмовляє, тому уникає спілкування.

"Проблема була у тому, що після стількох операцій залишився величезний дефект піднебіння, який не вийшло б зʼєднати і зшити. Потрібне було інноваційне рішення – трансплантація власних тканин.

Для таких задач підійде не просто шкіра з судинною ніжкою, а променевий клапоть передпліччя. Тому команда хірургів наважились використати унікальну методику, яку в Україні ще ніхто не застосовував", – розповідають лікарі.

Як пояснив щелепно-лицевий хірург Роман Огоновський, у цьому випадку вони застосували методику вільної пересадки тканини, або автомат-техніку. Цей метод зазвичай застосовують для відновлення великих дефектів, що виникають внаслідок вогнепальних поранень у військових, а також після онкологічних операцій. Оскільки у пацієнта був схожий дефект, ця техніка виявилася найефективнішою.

Напередодні пацієнта проконсультували провідні американські хірурги голови і шиї. Про ситуацію хлопця добре знав пластичний і реконструктивний хірург зі США Девід Лоу. Він оглянув пацієнта, а після цього лікарі разом склали план складного втручання і втілили ідею доктора Лоу з пересадкою власних тканин.

"Ми проаналізували всі можливі методики хірургічного лікування такої патології і за рекомендацією Девіда Лоу обрали вільну передачу променевого клаптя з передпліччя на судинній ніжці. Щоб усе вдалося якнайкраще, ми задіяли наш комплексний підхід – напередодні операції з пацієнтом попрацював ортодонт, тканини до операції підготували", – розповіла щелепно-лицева хірургиня Христина Погранична.

Хірурги використали методику radial forearm flap – із передпліччя взяли артерію, вену і шкірно-підшкірний клапоть та пересадили у ділянку дефекту піднебіння до лицевої артерії. Операція тривала 7 годин і минула успішно.

"Перші три доби після операції були критичними. Було дуже важливо стежити, щоб відбулося приживлення клаптя і анастомоз працював. Ми фіксували пульсацію судин на клапті і анастомозі.

Це означає, що нам усе вдалося, тканини функціонують на новому місці, піднебіння отримує достатнє кровопостачання і післяопераційна рана загоюється добре", – зазначає судинна хірургиня Юлія Хомин.

Лікарям вдалося усунути дефект піднебіння. Тепер хлопець може повноцінно харчуватися, у нього покращиться мовлення. Окрім того, з ним працює психолог лікарні і допомагає побороти депресію.