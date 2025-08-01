На Волині лікарі вперше в Україні імплантували пацієнту пристрій механічної підтримки серця

Волинські лікарі разом з китайськими фахівцями імплантували в серце пацієнта пристрій довготривалої механічної підтримки лівого шлуночка, який працює за принципом насоса.

Таку унікальну операцію в Україні здійснили вперше, пише "Суспільне".

Пацієнт – 31-річний Сергій, який перебуває у листі очікування на пересадку серця. На донорський орган чоловік чекає більше року. Однак стан Сергія впродовж останнього місяця погіршився.

"Спочатку думав, що в мене температура, потім було виснаження, а згодом взагалі не міг з ліжка встати. Я був за кордоном, коли це все сталося. Я там по своїх лікарях туди-сюди. Вони кажуть їхати додому, бо не буде діла.

Виявилось, що все – потрібна заміна серця. А до цього ще треба дожити. І я так лікувався, періодично мене відпускали додому", – розповідає Сергій.

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Сергій перебував у критичному стані через дилатаційну кардіоміопатію. Такий діагноз унеможливлює первинну трансплантацію серця. Щоб врятувати його, потрібно було встановити систему підтримки лівого шлуночка.

Тому медики вирішили встановити LVAD Corheart6 як тимчасове, але ефективне рішення. Такий пристрій не замінює серце повністю, але бере на себе його функцію та підтримує кровообіг у пацієнтів із тяжкою серцевою недостатністю.

"Вага пристрою LVAD становить 90 грамів. Він підходить і для дорослих, і для дітей. Його імплантують хворим, які чекають на трансплантацію серця", – пояснює лікар-трансплантолог Володимир Танський.

Операція тривала майже 6 годин. Ковельським лікарям допомагали троє фахівців з Китаю.

Операцію проводили кардіохірурги з України та Китаю Ковельська міська рада

За словами лікарки-кардіологині Ольги Танської, пристрій імплантується через верхівку лівого шлуночка.

"Він забирає кров і повертає назад в аорту. Виводиться кабель через передню черевну стінку і підключається до батареї. У сумочці хворого, яка завжди з ним на плечі, є батареї і контролер. Пацієнт з цим пристроєм зможе жити довго і це дасть йому можливість дочекатися трансплантації", – каже лікарка.

Наразі в листі очікування на пересадку серця перебувають орієнтовно 700 людей, додає Володимир Танський. Ця цифра постійно змінюється.

"Без тривалої механічної підтримки ми втрачаємо хворих просто в листі очікування. Якщо буде програма Міністерства охорони здоров’я, то це дасть нам змогу збільшити кількість трансплантацій серця за наступних 2-3 роки", – переконаний лікар-трансплантолог.

Нагадаємо, нещодавно львівські лікарі впродовж трьох діб двічі пересадили серце 20-річному пацієнту через те, що перший донорський орган відмовив.