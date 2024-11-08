У Львові після куріння вейпу госпіталізували 14-річну дівчину: для неї це вже вдруге за рік

У Львові вдруге за рік ушпиталили 14-річну дівчину через куріння вейпу

У Львові вдруге за рік госпіталізували 14-річну дівчину, яка скаржилася на проблеми з диханням внаслідок куріння вейпу.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит".

Марія (ім'я змінене) звернулася до місцевої лікарні через задишку та утруднене дихання. Виявилося, що напередодні дівчина курила вейп. Їй надали першу допомогу та перенаправили до "Охматдиту".

Лікарі з’ясували, що Марія має алергію, яка після куріння вейпу спричиняє важку реакцію.

"Без зовнішніх подразників, тобто куріння електронних сигарет, такої реакції могло б і не бути. Однак на тлі куріння у неї дуже швидко розвиваються ознаки дихальної недостатності", – пояснила алергологиня Руслана Проць.

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Минулого року дівчина вже була у лікарні – також після куріння вейпу. Тоді Марія була у набагато важчому стані – з вираженою дихальною недостатністю та потребувала кисневої терапії.

У лікарні розповідають: спеціалісти пояснили дівчині, що куріння вейпу є дуже шкідливим та небезпечним. У її випадку це загрожує розвитком бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень. Серед симптомів – постійна задишка, різка реакція на запахи, дихальну недостатність, обмеження у фізичних навантаженнях та активному житті.

"Ми пояснили дівчині та її батькам, що куріння електронних сигарет є небезпечним для здоров’я. У випадку Марії їй категорично треба відмовитись від вейпу.

На жаль, після виписки дівчина продовжила це робити, хоча запевняє нас, що рідко. Проте динаміка її стану свідчить, що це трапляється часто", – каже алергологиня.

Марії провели бронхоспастичну терапію та виписали додому. Тривалий період вона прийматиме терапію.

Нагадаємо, вчені заявили, що вейпінг шкодить легеням так само, як і звичайне куріння.