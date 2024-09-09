Вчені кажуть, що вейпінг шкодить легеням так само, як і сигарети

Вчені заявили, що вейп шкодить легеням, як і звичайні сигарети

Вчені заявили, що вейпінг шкодить легеням так само, як і звичайне куріння.

Таких висновків вони дійшли у дослідженні, представленому на конференції European Respiratory Society, пише The Guardian.

Науковці за допомогою велотренажера виміряли життєву ємність легенів – максимальну кількість повітря, яку вони здатні видихнути – 60 молодих людей у віці від 20 років.

20 з них не палили, 20 інших – курили вейп щонайменше два роки, а решта 20 – курили сигарети щонайменше два роки.

Вейпери та курці мали гіршу здатність до поглинання кисню (2,7 та 2,6 літра на хвилину), ніж ті, хто не палить (у них – 3 літри).

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Також вчені провели тест на максимальну кількість фізичних вправ, яку може виконати людина. У вейперів середній показник "пікової фізичної потужності" склав 186 Вт, що було схоже на показник курців (182 Вт), та був значно нижчим, ніж у некурців (226 Вт).

"Дослідження додає до зростальної кількості доказів того, що тривале використання вейпінгу є шкідливим, і ставить під сумнів ідею про те, що він може бути більш здоровою альтернативою курінню.

Згідно з аналізами крові та ультразвуковим скануванням, і вейпери, і курці мають ознаки того, що їхні кровоносні судини не працюють так само добре, як у групі некурців", – заявив співавтор дослідження Азмі Фейсал.

Також він додав, що курці та вейпери частіше задихалися, відчували сильну втому в ногах і мали вищий рівень молочної кислоти у крові, що є ознакою м’язової втоми.

Наразі дослідження ще не опублікували.

Нагадаємо, вчені виявили, що вейпінг може спричинити зміни в ДНК, подібні до тих, що виникають у курців звичайних сигарет.