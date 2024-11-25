Відмовили нирки й почався сепсис: у Львові врятували чоловіка, який ледь не помер через забій коліна

У Львові врятували чоловіка, у якого через забій коліна відмовили нирки

У Львові лікарі врятували чоловіка, який ледь не помер після того, як вдарився коліном. За декілька днів у нього почорніла нога, відмовили нирки, розвинувся сепсис та ускладнилося дихання.

За життя чоловіка боролися три тижні, розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

39-річний Петро Байдала – багатодітний батько зі Львівщини. На початку вересня він привіз додому дрова на зиму. Коли розвантажував їх, то вдарився коліном об залізний причіп. На місці забою утворився синець, на який чоловік не звернув уваги.

"Десь через 4 дні нога опухла і почала боліти. Того дня, коли я це помітив, від обіду й до вечора вона вже була чорна", – розповів Петро.

Тоді чоловік звернувся до найближчої районної лікарні, звідки його каретою швидкої доправили до Львова.

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Лікарі діагностували у чоловіка анаеробну флегмону лівої кінцівки – гнійне запалення м’яких тканин, яке супроводжується некрозом.

Інфекція дуже швидко прогресувала – у Петра розвинувся сепсис і почали відмовляти нирки. Оперувати треба було негайно.

Петро Байдала з лікарями Перше медичне об'єднання Львова/Facebook

Хірурги ампутували уражену ногу на найвищому рівні – разом із кульшовим суглобом. Це було необхідно, щоб зупинити поширення інфекції.

Два тижні пацієнт перебував на апараті штучної вентиляції легень. Йому перелили 10 літрів крові, а замість нирок працював апарат гемодіалізу. У реанімації чоловік пробув три тижні.

"Це захворювання на сьогодні рідко буває, але блискавично прогресує. Якщо вчасно не розпочати лікування, то шансів на позитивний результат дуже мало.

Цей пацієнт був у критичному стані, але завдяки командній роботі анестезіологів та хірургів нам вдалося його вилікувати", – зауважив хірург Лікарні Святого Луки Ігор Радковський.

Наразі життю чоловіка нічого не загрожує. Він вже думає майбутнє протезування та хоче повернутися додому, де на нього чекають шестеро дітей.

Нагадаємо, у Львові прооперували дівчинку з рідкісними синдромами, один з яких є лише у 102 дітей у світі.