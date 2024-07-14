У МОЗ нагадали, як правильно надавати домедичну допомогу при утопленні

Якщо ви бачите, що хтось тоне, важливо діяти швидко і рішуче. Від ваших дій може залежати життя людиние.

Купальний сезон у розпалі. Люди шукають порятунку від аномальної спеки у воді, однак при цьому нерідко потрапляють у смертельно небезпечні ситуації.

Міністерство охорони здоров’я опублікувало алгоритм дій щодо надання домедичної допомоги при утопленні.

"Якщо ви бачите, що хтось тоне, важливо діяти швидко і рішуче. Водночас – робити це правильно і безпечно. Від ваших дій може залежати життя людини, а іноді – і ваше", – наголошують у МОЗ.

Що робити, якщо людина тоне?

Перш за все, у міністерстві радять оцінити ситуацію та викликати рятувальні служби за номерами: 103, 102 або 112.

Також до прибуття допомоги потрібно:

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за можливості кинути людині рятувальний засіб;

підплисти до того, хто тоне, зі спини, при цьому використовуючи рятувальний жилет або засоби, які допоможуть утримуватися на воді;

перевернути непритомну людину на спину та перевірити, чи вона дихає – якщо так, обережно транспортувати її до берега.

Щоб транспортувати людину до берега, слід захопити її так, щоб голова залишалася над водою – найкраще підняти під пахви зі спини.

"Спокійно пливіть до берега, тримаючи людину на поверхні води з врахуванням можливого пошкодження шийного відділу хребта", – пояснюють у МОЗ.

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Як надавати домедичну допомогу при утопленні?

Спершу слід перевірити, чи людина дихає. При цьому варто дотримуватися принципу "чую, бачу, відчуваю":

дихання ("чую");

чи рухається грудна клітка ("бачу");

чи дихає людина, наблизивши до її рота щоку ("відчуваю").

Якщо людина дихає, слід:

покласти її спиною на рівну тверду поверхню;

розігнути голову та вивести нижню щелепу (якщо впевнені, що людина не зазнала травми хребта);

очистити рот від бруду та піску.

Якщо людина не дихає, у МОЗ рекомендують виконати 5 "рятувальних вдихів". Для цього треба затиснути їй ніс і видихнути повітря в рот до підйому грудної стінки. Це необхідно повторити 5 разів.

Маленьким дітям штучне дихання можна проводити, одночасно вдуваючи повітря в рот та ніс, кажуть у міністерстві.

Після цього треба перевірити, чи зʼявилося дихання. Якщо ні – слід негайно розпочинати натискання на грудну клітку. Алгоритм такий:

покладіть долоні (одна на одну) на середину грудної клітки постраждалого;

випряміть руки в ліктях і натисніть на них вагою власного тіла;

зробіть 30 натискань;

повторіть два штучні вдихи.

"Продовжуйте цикли "30 натискань – 2 вдихи" до прибуття медиків або поки людина не почне дихати самостійно.

Якщо постраждала дитина, проводьте реанімаційні заходи у співвідношенні 15 натискань – 2 вдихи", – інструктують у відомстві.

Якщо людина, яка надає першу домедичну допомогу не може виконувати штучні вдихи "рот до рота", у МОЗ рекомендують проводити лише натискання на грудну клітку.

"Якщо людина прийшла до тями до приїзду лікарів, її слід зігріти. Не залишайте її наодинці. За можливості, перемістіть людину на суху поверхню, накрийте її сухою теплою ковдрою і дочекайтеся прибуття медиків", – зазначають фахівці.

Нагадаємо, протягом доби 2 липня на воді загинуло 22 українців, серед яких – двоє дітей.