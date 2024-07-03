В Україні за добу потонуло 22 людини: ДСНС нагадує, як вберегтися від трагедії на воді

Протягом доби 2 липня на воді загинуло 22 українців, серед яких – двоє дітей.

Найбільше людей потонуло на Київщині – 5 осіб, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Трагічні випадки сталися у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській областях та Києві. Одну людину в Сумській області вдалося врятувати.

"Шановні громадяни! Будьте обережні під час відпочинку на водоймі. Бо, цьогорічна статистика просто вражає – з початку року на водних об’єктах України загинуло 517 громадян, з них – 58 дітей", кажуть у ДСНС.

Рятувальники нагадали правила безпеки, які допоможуть запобігти трагедії під час купання.

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Правила безпечного купання

✅ Перш ніж зайти у воду, переконайтеся, що там нема зайвих предметів: каміння, уламків металевого бруду, будівельних конструкцій, сміття, водоростей.

✅ Вибирайте для купання місце, віддалене від маршруту руху плавзасобів. Купайтеся там, де є рятувальні служби. Якщо ви випили алкоголь – не купайтеся.

✅ Зайшовши у воду, постійте, поки тіло адаптується до температури води. Купатися краще вранці, або ввечері, коли сонце гріє, але немає небезпеки перегрівання.

✅ Плавати у воді варто не більше 20 хвилин. Час у воді слід збільшувати поступово, починаючи з 3-5 хвилин. Не можна доводити себе до ознобу, адже переохолодження – головна причина трагічних випадків.

При переохолодженні можуть виникнути судоми, припинитися дихання, людина може знепритомніти і потонути. Тому краще купатися кілька разів по 15-20 хв, а в перервах пограти в рухливі ігри: волейбол, бадмінтон.

✅ До плавок потрібно прикріпити шпильку. Якщо далеко від берега судома зведе руку чи ногу, укол шпилькою допоможе відновити еластичність мʼязів.

❗️ Якщо вас захопило течією, не намагайтеся з нею боротися. Треба плисти за течією, поступово наближаючись до берега. Не треба відпливати далеко від берега або перепливати водойми на спір.

❗️ Купаючись на дикому пляжі, не пірнайте з берега, гірки, дерево. У воду слід входити неспішно, обережно пробуючи дно ногою.

На рівнинних річках є багато ям і вирів: вони підступно трапляються біля піщаних кос під берегом, де особливо полюбляють купатися діти. ❗️ Будьте обережні на гірських річках, адже вони мають стрімку течію, що може збити з ніг. Дно і береги таких річок камʼянисті, тому можна отримати важкі травми при падінні. Можна послизнутися і впасти на камені, коли тільки входиш у воду. ❗️ Якщо ви купаєтеся в морі, треба завжди зважати на хвилі. Не намагайтеся плисти проти хвилі, будьте обережними біля водорізів і не пірнайте з них. Вони дуже слизькі від водоростей. Особливо слідкуйте за дітьми, адже їхня поведінка у воді непередбачувана. Дітям можна купатися тільки під наглядом дорослих, які вміють плавати.

На рівнинних річках є багато ям і вирів: вони підступно трапляються біля піщаних кос під берегом, де особливо полюбляють купатися діти.

❗️ Будьте обережні на гірських річках, адже вони мають стрімку течію, що може збити з ніг. Дно і береги таких річок камʼянисті, тому можна отримати важкі травми при падінні. Можна послизнутися і впасти на камені, коли тільки входиш у воду.

❗️ Якщо ви купаєтеся в морі, треба завжди зважати на хвилі. Не намагайтеся плисти проти хвилі, будьте обережними біля водорізів і не пірнайте з них. Вони дуже слизькі від водоростей.

Особливо слідкуйте за дітьми, адже їхня поведінка у воді непередбачувана. Дітям можна купатися тільки під наглядом дорослих, які вміють плавати.

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Що НЕ можна робити?

❌ Ніколи не купайтеся в нетверезому стані.

❌ Не лізьте у воду в незнайомому для вас місці. Уникайте води зі швидкою течією.

❌ Не купайтеся та не пірнайте у заборонених місцях.

❌ Не плавайте наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах. Не втрачайте з поля зору товаришів.

❌ Не вміючи плавати, не заходьте у воду вище пояса.

❌ Катаючись на човні, не пересідайте з місця на місце, бо він може перевернутися.

❌ Утримуйтеся від далеких запливів, не запливайте за попереджувальні знаки.

❌ Не пірнайте у воду з дамб, пристаней, катерів, човнів, мостів та споруд, непристосованих для цього, а також там, де невідома глибина і стан дна;

❌ Ніколи не підпливайте близько до суден, що йдуть.

❌ Не плавайте на дошках, колодах, лежаках, надувних матрацах, камерах автомашин – їх може віднести течією.

❌ Не пірнайте на мілководді або в незнайомих місцях. Можливі травми шийного відділу хребта з пошкодженням спинного мозку.

"Перед тим, як піти купатися, відпочивальники мають знати елементарні правила безпеки. Вода не прощає помилок при легковажному ставленні до неї", – додають надзвичайники.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, де можна купатися влітку 2024 року у різних регіонах та які пляжі не пройшли перевірку.

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