У лікарнях Гази повідомляють про критичну ситуацію зі знеболювальними – Reuters

Медики з лікарень у Секторі Гази кажуть, що їм доводиться оперувати постраждалих та робити ампутації без анестетиків.

За словами лікарів, знеболювальних критично не вистачає, повідомляє Reuters.

"Іноді ми даємо пораненим стерильну марлю (для прикусу), щоб зменшити біль. Ми знаємо, що біль, який відчувають наші пацієнти, є сильнішим, ніж хтось може собі уявити, тим більше, якщо це діти", – каже медсестра Хассанейн.

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Мохаммад Абу Селмейя, директор лікарні Аль-Шіфа, каже, що коли в медзаклад одночасно доставили багато поранених, не було іншого виходу, як оперувати їх на підлозі, без належного знеболення.

Він пригадав події одразу після вибуху в арабській лікарні Аль-Ахлі 17 жовтня, коли, за його словами, близько 250 поранених прибули в Аль-Шіфу, де є лише 12 операційних.

"Якби ми чекали, щоб оперувати їх почергово в операційних, ми б втратили багатьох. Тому ми змушені ампутувати кінцівки і зашивати рани на підлозі і без знеболення", – говорить Абу Селмейя.

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Видання також цитує директора госпіталя ​​в Хан-Юнісі Мохаммада Закута, який розповідає, що на початку війни був період, коли запаси анестезії повністю вичерпалися, доки не дозволили проїзд вантажівкам з гуманітарною допомогою.

"Деякі процедури нам доводилося проводити без анестезії, включаючи кесарів розтин у жінок. Також ми були змушені оперувати серйозні опіки "на живо", – каже Закут.

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Нагадаємо, ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли палестинське бойове угруповання ХАМАС масовано атакувало Ізраїль ракетами.

У цей день бойовики атакували фестиваль електронної музики Supernova в пустелі Негев біля кордону із Сектором Гази, багатьох людей вбили або взяли у заручники.

Авіація Ізраїлю в ніч на 9 жовтня наносила масовані удари по Сектору Гази. ЦАХАЛ заявив, що Ізраїль "серйозно послабив можливості" ХАМАС.

Ірина Бура, УП. Життя